Honda Italy – Honda Instituto de Seguridad: 30 anni di formazione e guida sicura

In Spagna, l’Honda Instituto de Seguridad (HIS) celebra un traguardo significativo nel 2025: trent’anni di formazione e guida sicura per i motociclisti. Da modesto corso del fine settimana alla periferia di Barcellona, l’HIS è diventato un’autorità ed esempio di eccellenza nella sicurezza motociclistica, non solo nel Paese iberico ma in tutta Europa.

Un centro all’avanguardia: HIS ha fornito una formazione di alta qualità a migliaia di motociclisti grazie ai suoi programmi teorici e pratici. “Teoria in aula, esercizi pratici e cambio di mentalità: i valori al centro della guida sicura” sono le parole d’ordine di questo centro, riconosciuto per il suo approccio olistico e innovativo.

La struttura di Santa Perpètua de Mogoda, a Barcellona, ospita percorsi e circuiti studiati per simulare condizioni di bassa aderenza, aiutando gli allievi a sviluppare abilità cruciali per affrontare situazioni difficili su strada.

L’efficacia dei corsi è sottolineata dalla soddisfazione dei partecipanti: oltre il 40% delle nuove iscrizioni avviene grazie al passaparola. Questo dato evidenzia la fiducia che HIS ha guadagnato negli anni. L’impegno costante nel miglioramento delle competenze di guida è alla base del suo successo e della sua influenza crescente nel panorama europeo.

HIS continua a rappresentare un faro di sicurezza per i motociclisti, determinato a proseguire la propria missione di educazione alla guida responsabile e sicura per molti anni a venire. La celebrazione del suo trentesimo anniversario segna non solo un momento di riflessione sui successi passati, ma anche l’opportunità di guardare avanti verso un futuro ancora più sicuro per tutti i motociclisti europei.