Honda NT1100: l’evoluzione del touring secondo Honda

La Honda NT1100, introdotta nel 2022, si è subito affermata come un perfetto equilibrio tra prestazioni entusiasmanti, manovrabilità e puro piacere di guida. Questa moto è diventata rapidamente sinonimo di comfort assoluto per il turismo a lungo raggio, accompagnata dalle ultime innovazioni tecnologiche e da un design moderno e filante. Questo mix di caratteristiche ha decretato il successo della NT1100, facendola diventare la tourer più venduta in Europa nel 2023.

Per il 2025, Honda ha ulteriormente affinato l’estetica e le performance della NT1100. Il nuovo design vanta una silhouette più snella e attraente, oltre a un’efficienza aerodinamica migliorata, il tutto senza compromettere la posizione di guida confortevole, fondamentale per i lunghi viaggi. Un dettaglio distintivo è il doppio faro anteriore con luci diurne DRL, che dona alla moto una firma luminosa sofisticata e ben riconoscibile, grazie anche alla perfetta integrazione degli indicatori di direzione.

Il motore bicilindrico parallelo da 1.084 cc è stato sottoposto a una messa a punto che ha portato un aumento del 7% di coppia ai bassi e medi regimi, mantenendo invariata la potenza massima. Questo miglioramento rende la NT1100 ancora più performante, pur conservando un’autonomia di ben 400 km, grazie anche al serbatoio da 20,4 litri. In termini di efficienza, la NT1100 resta una delle migliori opzioni per i viaggi a lungo raggio.

La NT1100 si conferma fedele al concetto di touring-crossover, con miglioramenti che aumentano ulteriormente comfort e praticità. I deflettori aerodinamici sono stati rivisti per migliorare la protezione dal vento, coadiuvati dal nuovo e più lungo parafango anteriore. Inoltre, il parabrezza è ora regolabile con una sola mano, senza dover scendere dalla sella. Quest’ultima è stata ridisegnata, risultando più ampia e offrendo un supporto maggiore durante i lunghi viaggi. Le valigie laterali di serie sono state ampliate e possono contenere ciascuna un casco integrale.

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda l’introduzione della Piattaforma Inerziale (IMU) a 6 assi, che ottimizza il funzionamento degli ausili alla guida. Questa tecnologia avanzata permette un controllo di trazione su tre livelli HSTC (Honda Selectable Torque Control) con controllo anti-impennata, ABS con funzione Cornering e controllo del sollevamento del posteriore. L’IMU gestisce anche i tre Riding Mode preimpostati – ‘URBAN’, ‘RAIN’ e ‘TOUR’ – oltre a due modalità personalizzabili dall’utente.

La vera novità per il 2025 è l’introduzione della versione Electronic Suspension, equipaggiata con sospensioni a controllo elettronico Showa EERA™. Questo sistema avanzato ottimizza lo smorzamento in tempo reale, garantendo una guida fluida in ogni condizione. Inoltre, permette di regolare il precarico della molla posteriore anche durante la marcia, aumentando la flessibilità e il comfort.

Un altro importante miglioramento è l’ulteriore affinamento del celebre cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) di Honda. Il nuovo sistema offre cambiate ancora più fluide, specialmente nelle fasi di piega, grazie alla perfetta sinergia con l’IMU.t

La NT1100 non lesina sulle dotazioni di serie. Il pannello di controllo include un display touch TFT a colori da 6,5 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla connettività Bluetooth. Tra le altre funzionalità standard troviamo il Cruise Control, manopole riscaldabili, due prese di ricarica (una da 12V e una USB-A), indicatori di direzione a disattivazione automatica, segnalazione di frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal) e cavalletto centrale.