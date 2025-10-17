Connect with us

Honda svela il restyling della Civic: design sportivo, interni migliorati e prestazioni ibride al top

La nuova Honda Civic e:HEV si presenta con un restyling che esalta ulteriormente il carattere dinamico e sportivo di uno dei modelli più iconici della Casa giapponese. Un design esterno rinnovato, interni ancora più eleganti e dotazioni tecnologiche di ultima generazione rafforzano la posizione di Civic come riferimento nel segmento delle hatchback ibride.

Il nuovo modello mantiene intatte versatilità, efficienza e piacere di guida, elementi che da sempre rappresentano il suo DNA, ma introduce una serie di migliorie pensate per soddisfare le esigenze dei clienti europei, sempre più attenti a comfort, sicurezza e stile.

Il frontale si rinnova con una mascherina ridisegnata e finiture in nero lucido che sottolineano la sportività dell’auto. I gruppi ottici anteriori sono impreziositi da una nuova modanatura e, grazie alla tecnologia full LED, non necessitano più dei fendinebbia, per un look più pulito e moderno.

Il paraurti anteriore sfoggia linee più nette e uno spoiler inferiore in tinta con la carrozzeria, mentre i cerchi in lega da 18 pollici — grigio scuro opaco per la versione Sport e diamantati con base nera per Advance — completano un’estetica ancora più audace. Anche i profili delle portiere adottano la finitura nera lucida, contribuendo a un effetto visivo premium.

Tra le novità cromatiche spicca il nuovo colore Seabed Blue, che sostituisce il Premium Crystal Blue, affiancandosi a Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Nuove anche le tinte per gli accessori: Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze.

Gli interni si evolvono con tetto e montanti in nero, che donano un tocco elegante e contemporaneo, mentre le bocchette dell’aria sono impreziosite da profili cromati opachi. Nell’allestimento Advance è ora di serie l’illuminazione ambientale e le luci nel vano piedi, che migliorano la percezione di qualità a bordo.

Un nuovo volante riscaldabile è disponibile a partire dalla versione Sport, per un comfort ottimale durante i mesi invernali. La strumentazione digitale da 10,2 pollici offre grafiche più nitide e una leggibilità migliorata, mentre il tappetino di ricarica wireless, ora standard dall’allestimento Elegance, aggiunge praticità per conducente e passeggero.

La nuova Civic continua a distinguersi per efficienza e piacere di guida, grazie al sofisticato sistema ibrido e:HEV a due motori. Il propulsore termico eroga 141 CV e 186 Nm, mentre il motore elettrico raggiunge 184 CV e 315 Nm, garantendo accelerazioni brillanti e consumi contenuti.

Questa combinazione consente una risposta pronta e fluida in ogni situazione, mantenendo i consumi e le emissioni ai vertici della categoria.

Tutti gli allestimenti sono equipaggiati con Honda SENSING, uno dei pacchetti di sicurezza attiva più avanzati sul mercato. La dotazione include il Sistema di avviso di collisione frontale con avvisi acustici, visivi e tattili, una telecamera grandangolare ad alta definizione e un chip di elaborazione ad alte prestazioni, in grado di rilevare con precisione veicoli, pedoni e ciclisti, anche di notte.

A partire dall’allestimento Elegance, è disponibile anche la funzione di oscuramento automatico dello specchietto retrovisore, migliorando la visibilità nelle ore notturne.

La nuova Honda Civic e:HEV è in vendita da ottobre e sarà protagonista di una campagna di comunicazione sulle principali emittenti televisive nazionali. Il porte aperte ufficiale si terrà sabato 18 ottobre in tutte le concessionarie Honda, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire dal vivo il nuovo modello.

