Honda svela le prime immagini della EV FUN Concept in Europa

Honda ha recentemente rilasciato le prime immagini e filmati della sua innovativa EV FUN Concept, immortalata durante i test di sviluppo su strade europee. Questa motocicletta elettrica segna un importante passo avanti nella strategia di Honda verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

L’EV FUN Concept è stata inizialmente presentata al pubblico durante l’evento EICMA, suscitando l’interesse di appassionati e professionisti del settore. Con il suo design naked, la moto è paragonabile a una tradizionale due ruote di “media cilindrata”, ma con un cuore completamente elettrico. Il veicolo è dotato di una batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2, rendendolo non solo innovativo ma anche pratico per l’uso quotidiano.

Le strade europee sono state scelte come scenario per i test della prima moto elettrica di Honda, un approccio che sottolinea l’importanza del mercato europeo per la casa giapponese. Lo sviluppo del modello è stato guidato da Tanaka-san, un ingegnere con oltre vent’anni di esperienza su numerosi modelli iconici a motore termico. “L’EV FUN Concept è progettata per offrire un’esperienza di guida unica e coinvolgente,” dichiara Honda.

Questo modello rappresenta un ulteriore e concreto passo avanti nella strategia globale di Honda per raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile e a zero emissioni. Le prime immagini e filmati rilasciati testimoniano non solo l’attenzione di Honda verso l’innovazione tecnologica, ma anche il suo impegno verso un futuro più verde.