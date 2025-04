HONDA TEST TOUR 2025: protagonista la CB1000 Hornet

Gli appassionati di motociclismo possono finalmente celebrare una straordinaria occasione: l’avvio degli HONDA TEST TOUR 2025. Al centro dell’attenzione c’è la nuova e attesissima CB1000 Hornet, una maxinaked a 4 cilindri che promette di offrire prestazioni eccezionali.

Questa iniziativa, dal format esclusivo della Casa dell’Ala, si distingue per le prove di guida particolarmente generose, che permettono ai partecipanti di immergersi per un’ora e mezza su percorsi dedicati, coprendo una distanza di 70 km. Un’opportunità imperdibile per testare le capacità e le qualità della nuova CB1000 Hornet su itinerari studiati appositamente per valorizzare ogni aspetto di questa potente motocicletta.

Dopo la tappa iniziale di Bobbio, in provincia di Piacenza, il tour si sposterà a Imola per due sessioni: il 3 e 4 maggio, e in una seconda fase dal 17 al 23 maggio. Qui, il centro focale sarà presso la sede della Southland Discoveries, partner di Honda per le attività ‘Travel&Experience’, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza di guida senza pari.

Per chi è sempre in cerca dell’adrenalina in sella alle due ruote, non c’è dubbio che il HONDA TEST TOUR 2025 rappresenta un appuntamento imperdibile. Con la possibilità di testare la nuova Hornet in tutta la sua potenza e tecnologia, gli appassionati sono invitati a prenotare la loro partecipazione e vivere un’esperienza di guida che difficilmente dimenticheranno.