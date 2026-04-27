House of the Dragon: la terza stagione arriva su Sky e NOW dal 22 giugno

House of the Dragon torna protagonista dell'estate con la terza stagione disponibile dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Il nuovo capitolo dell'acclamato prequel de Il Trono di Spade promette di affascinare ancora una volta gli spettatori portando sullo schermo il mondo epico della Casa Targaryen tra draghi, potere e conflitti dinastici.



La serie, ambientata 200 anni prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade e tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, ripercorre le origini e le sanguinose lotte della leggendaria famiglia Targaryen. Questa terza stagione sarà composta da otto episodi e si annuncia ricca di colpi di scena, battaglie e intrighi che renderanno ancora più rovente l'inizio dell'estate.



Il cast confermato vede il ritorno di Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.



I nuovi episodi sono diretti da Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. Alla produzione ritornano i creatori e produttori esecutivi: Ryan Condal come co-creatore, showrunner e produttore esecutivo, insieme a George R.R. Martin e un team di esperti tra cui Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock e Philippa Goslett.



Fra cospirazioni, battaglie attesissime e lotte intestine, sarà un inizio estate di fuoco e sangue grazie al ritorno di House of the Dragon.



Il nuovo teaser diffuso anticipa atmosfere epiche e colpi di scena, confermando che la stagione 3 sarà uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'anno. Gli appassionati del mondo fantasy troveranno pane per i loro denti tra draghi e giochi di potere, aspettando di scoprire come la Casa Targaryen affronterà il proprio destino.