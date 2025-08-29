Connect with us

Hyundai CRADLE e UNCAGED Innovations: una rivoluzione sostenibile negli interni automotive

Hyundai CRADLE, il rinomato hub di open innovation di Hyundai Motor Group, ha avviato una collaborazione innovativa con UNCAGED Innovations per sviluppare alternative sostenibili ai tradizionali materiali in pelle utilizzati negli interni dei veicoli. Questa partnership segna un passo fondamentale verso un futuro più ecologico, utilizzando biomateriali a base di grano che promettono di sostituire la pelle di origine animale.

Il progetto si concentra sullo sviluppo di materiali vegetali di alta qualità, capaci di abbattere significativamente le emissioni di gas serra del 95%, con una riduzione parallela del consumo d’acqua dell’89% e dell’energia del 71% rispetto ai processi di lavorazione della pelle tradizionale. Hyundai CRADLE è profondamente impressionata dalla soluzione a base di proteine vegetali di UNCAGED Innovations. “L’alternativa alla pelle a base di proteine vegetali di UNCAGED ci ha colpito per il suo design molecolare unico e il processo di produzione che ci consente di ridurre drasticamente l’impatto ambientale, soddisfacendo al contempo gli elevati standard di qualità e durabilità richiesti dagli interni delle automobili”, ha dichiarato il Senior Vice President e Head of Hyundai CRADLE Silicon Valley. Questa soluzione utilizza risorse naturali, tra cui gusci di chicchi di caffè come coloranti, minimizzando l’uso di sostanze chimiche in linea con la strategia di sostenibilità di Hyundai.

Alla base della tecnologia di UNCAGED Innovations vi è la piattaforma proprietaria “BioFuze”, che crea una pelle alternativa e personalizzabile imitando la consistenza e le prestazioni della pelle animale, pur utilizzando proteine del grano e altri elementi vegetali per replicare le funzioni del collagene. “L’impegno di Hyundai Motor Group nel ricorrere a materiali sostenibili e privi di componenti di origine animale lo rende il partner ideale per noi per promuovere prodotti adatti al settore automobilistico”, ha affermato Stephanie Downs, CEO e co-fondatrice di UNCAGED Innovations. “Lo sviluppo di un’alternativa scalabile e sostenibile alla pelle è al centro della nostra ricerca tecnologica e della nostra piattaforma, poter lavorare a un prodotto destinato all’automotive, che richiede la massima durata e la più alta qualità, ci aiuterà a creare materiali lussuosi e durevoli per un’ampia gamma di applicazioni e settori industriali”.

Questa iniziativa fa parte di un più ampio impegno di Hyundai per diventare leader nelle soluzioni di mobilità ecologica, già offrendone una gamma completa con alimentazioni elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. Con oltre 120mila dipendenti nel mondo, Hyundai continua a consolidare la sua posizione come innovatore globale, posizionandosi al 30° posto tra i maggiori marchi mondiali secondo Interbrand, con una crescita di valore del 13% rispetto al 2023. In Italia, Hyundai detiene una quota di mercato del 3,1%, supportata da una garanzia di 5 anni a Km illimitati, reiterando il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione al servizio della mobilità futura.

