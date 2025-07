Hyundai e Kia: aperte le vendite di X-ble Shoulder, il primo robot indossabile del Robotics LAB

Hyundai e Kia Robotics LAB hanno ufficialmente avviato le vendite del robot indossabile industriale X-ble Shoulder in Corea. Korean Air, il primo cliente ad adottare questa innovativa tecnologia, ha ricevuto la consegna della prima unità l’8 luglio presso il suo hangar di Incheon. Questo robot, progettato per ridurre il carico e l’affaticamento causati dalle attività svolte con le braccia sopra al livello delle spalle, è destinato a trasformare il settore dell’assemblaggio e della manutenzione aeronautica.

X-ble Shoulder è destinato a essere introdotto nella divisione aerospaziale di Korean Air, dove supporterà le operazioni sui velivoli commerciali, militari, droni, veicoli UAM e sistemi di lancio satellitari. La sua adozione in questi contesti esigenti testimonia la solidità tecnica del dispositivo e l’efficacia del lavoro svolto dai team di sviluppo Hyundai e Kia. Il robot, che si avvale di un meccanismo di generazione di coppia meccanico senza bisogno di batterie, è dotato di un modulo di compensazione muscolare che riduce il carico articolare sulle spalle fino al 60% e l’attività muscolare del deltoide fino al 30%.

“X-ble Shoulder rappresenta la sintesi dell’esperienza tecnologica e del lavoro di squadra dei nostri team,” ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice Presidente e Head of Robotics LAB. “L’obiettivo è ampliare il suo impiego in altri settori industriali per contribuire alla prevenzione degli infortuni e migliorare l’efficienza operativa degli operatori”. Anche Hyunboh Jung, Managing Vice President e Head of Aerostructure Business Department di Korean Air, ha espresso ottimismo: “Ci aspettiamo che la salute e la soddisfazione lavorativa del personale migliorino grazie all’introduzione di X-ble Shoulder.”

Le consegne ai clienti in pre‑ordine sono già partite, e ci si aspetta che la distribuzione a livello globale inizi nel 2026. Nel frattempo, si prevede che il dispositivo verrà presto adottato anche in settori come l’edilizia, la cantieristica navale e l’agricoltura.

Infine, X-ble Shoulder ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali per la sua sicurezza e il design innovativo, tra cui la certificazione ISO 13482 per robot di assistenza personale e i premi iF Design Award e GOOD DESIGN Award. L’evoluzione del Robotics LAB verso una gamma di prodotti robotici totali sottolinea l’impegno di Hyundai nel realizzare innovazioni che migliorano la qualità della vita, in linea con la visione aziendale “Progress for Humanity”.