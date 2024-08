Hyundai espande la gamma di TUCSON: arriva la Plug-in Hybrid 2WD

Hyundai ha annunciato un’importante novità per la sua Nuova TUCSON, già apprezzata per il design rinnovato e le soluzioni tecnologiche avanzate. La casa automobilistica coreana amplia l’offerta del suo SUV best-seller con l’introduzione della motorizzazione Plug-in Hybrid a trazione anteriore (2WD), completando così una gamma che già si distingue per le sue opzioni elettrificate.

La Nuova TUCSON Plug-in Hybrid 2WD, che arriverà sul mercato a fine settembre, offre ai clienti un’alternativa che combina efficienza e sostenibilità. Questo modello si aggiunge a una gamma già leader nel segmento, portando a un ulteriore livello l’offerta di propulsori elettrificati. La versione 2WD si distingue per un’efficienza ottimizzata, grazie al suo motore a benzina 1.6 T-GDI da 160 CV abbinato a un motore elettrico da 98 CV, per una potenza complessiva di 253 CV e una coppia massima di 367 Nm.

Questa configurazione è pensata per chi desidera i vantaggi di una motorizzazione Plug-In senza la necessità della trazione integrale, offrendo così consumi ridotti e un’autonomia 100% elettrica che può arrivare fino a 71 km nel ciclo combinato e fino a 90,9 km nel ciclo urbano (WLTP).

Per garantire prestazioni sempre ottimali, il sistema Plug-in Hybrid di Hyundai gestisce automaticamente il passaggio alla modalità ibrida, mantenendo i consumi di carburante ai minimi livelli e assicurando che la batteria non si scarichi completamente. Questo sistema avanzato è studiato per offrire il massimo comfort di guida, indipendentemente dalle condizioni di carica della batteria.

La Nuova TUCSON Plug-in Hybrid 2WD è disponibile in diversi allestimenti, partendo dal Business, che ha un prezzo base di 46.200 euro. Questo allestimento è stato sviluppato pensando alle esigenze di aziende e professionisti, includendo una dotazione di serie particolarmente ricca. Tra gli optional di serie spiccano il Panoramic Curved Display da 12.3″, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, connettività avanzata con Apple CarPlay e Android Auto wireless, e numerosi sistemi di assistenza alla guida della suite Hyundai SmartSense.

Grazie al piano di finanziamento “Hyundai Plus” e al tasso “Hyundai Light”, la Nuova TUCSON PHEV Business 2WD è accessibile a partire da 139 euro al mese, con un anticipo di 2.500 euro e un vantaggio complessivo per il cliente che può arrivare fino a 17.600 euro, tenendo conto delle promozioni e degli incentivi statali per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Per chi cerca il massimo in termini di equipaggiamenti e stile, Hyundai propone anche la versione Excellence, con un prezzo di partenza di 48.700 euro, che include cerchi in lega leggera da 19″, fari Full LED, Head-Up Display e un impianto audio premium Krell.

Non manca l’allestimento sportivo N Line, che combina il comfort e la connettività avanzata di Nuova TUCSON con un design ispirato al mondo del motorsport. Questo modello, anch’esso proposto a 48.700 euro, include dettagli distintivi come cerchi in lega da 19” con design dedicato, sedili sportivi N Line e una pedaliera rivestita in metallo.