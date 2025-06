Hyundai i-Pedal: l’innovazione che eleva il comfort e rivoluziona il piacere di guida

Nel crescente panorama della mobilità elettrica, Hyundai si mette ancora una volta in luce proponendo soluzioni concrete per migliorare l’esperienza di guida. Una delle innovazioni più recenti, pensata per rivoluzionare la quotidianità al volante, è la funzione i-Pedal.

Disponibile su tutti i modelli al 100% elettrici Hyundai, i-Pedal promette di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con il nostro veicolo grazie all’utilizzo di un solo pedale, quello dell’acceleratore, per accelerare, rallentare e perfino fermare completamente il veicolo.

Integrando la frenata rigenerativa di serie, i-Pedal non solo migliora il comfort ma offre significativi vantaggi in termini di efficienza. Durante il rilascio dell’acceleratore, il motore elettrico agisce come generatore, recuperando energia cinetica e trasformandola in elettricità da immagazzinare nella batteria.

La possibilità di regolare il livello di frenata rigenerativa tramite palette al volante, in diversi gradi di intensità, rende la guida personalizzabile e adatta a qualunque stile personale, permettendo al conducente di adattarsi agevolmente alle diverse condizioni del traffico urbano.

L’integrazione con le modalità di guida Eco, Normal e Sport permette inoltre a i-Pedal di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo senza comprometterne le prestazioni, offrendo un supporto inestimabile per chi si avvicina per la prima volta alla dinamica di guida dei veicoli elettrici.

Infine, i-Pedal offre anche benefici in termini di sostenibilità e manutenzione, riducendo l’usura dell’impianto frenante e contribuendo così a contenere i costi operativi a lungo termine. Ogni decelerazione diventa dunque un’opportunità per generare autonomia, trasformando ogni frenata in un gesto intelligente e valorizzando l’energia disponibile, “ottimizzando ogni chilometro e rendendo la guida elettrica sempre più efficiente e intuitiva.”

Con queste innovazioni, Hyundai rinnova il suo impegno per un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato, unendo comfort, efficienza e sicurezza in una sola rivoluzionaria funzione.