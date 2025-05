Hyundai: INSTER Cross è ordinabile in Italia

Hyundai apre l’ordinabilità in Italia di nuova INSTER Cross, modello che trae ispirazione dall’apprezzata INSTER commercializzata con successo da qualche settimana, reinterpretandola in chiave outdoor. Il modello rappresenta la soluzione ideale per affrontare al massimo sia le avventure quotidiane in ambito urbano e cittadino, sia le gite fuoriporta alla ricerca di emozioni e libertà, anche abbandonando le strade asfaltate.

INSTER Cross riprende quindi le innovative caratteristiche di INSTER, mai viste prima su un’auto così compatta: alle dimensioni estremamente contenute che si adattano perfettamente alle esigenze di mobilità dei clienti italiani (specialmente in ambito urbano), si unisce l’abitacolo più modulabile del mercato con tutti i sedili (sia anteriori che posteriori) singolarmente scorrevoli e dotati di schienale abbattibile e regolabile in inclinazione, per elevare la praticità a livelli inediti. Da SUV di categoria superiore l’abitabilità interna e lo spazio nel bagagliaio, come anche la qualità, le doti dinamiche, e le dotazioni di tecnologia in ambito di connettività e sicurezza. Un vero concentrato di Hyundai di livello superiore.

A questo pacchetto di contenuti di assoluto rilievo, INSTER Cross aggiunge tecnologie ancor più all’avanguardia e un design dalla spiccata vocazione outdoor, portando su strada una proposta concreta, distintiva e perfettamente in linea con le esigenze di chi cerca un veicolo agile, innovativo e pronto all’avventura.

Elementi di design esclusivi sono ispirati al mondo dei fuoristrada, per un look robusto e pronto a tutto: i cerchi in lega da 17”, i passaruota in rilievo, i paraurti dedicati, le barre portatutto e i fari full LED di serie ne esaltano la personalità dinamica, abbinata ad un gusto moderno e distintivo. Anche all’interno dell’abitacolo INSTER Cross è immediatamente riconoscibile, con una speciale combinazione di tessuto grigio e dettagli in giallo lime, come le impunture sui sedili e diversi dettagli della plancia, che le conferiscono un carattere deciso e ricercato.

INSTER Cross offre un allestimento estremamente ricco, a un listino di 29.650 €, con una dotazione che esprime appieno la volontà di Hyundai di rendere accessibili soluzioni di alto livello.

La configurazione degli interni è studiata per offrire la massima flessibilità: i sedili posteriori scorrono, posso essere regolati nell’inclinazione e si abbattono con frazionamento 50:50, così come quelli anteriori, inclusa la seduta del conducente, liberando così spazio addirittura per sdraiarsi in due. La possibilità di modulare lo spazio è la soluzione ideale per privilegiare il comfort dei passeggeri o ampliare lo spazio di carico per trasportare ad esempio attrezzature sportive o da campeggio. Con la panca posteriore nella posizione più avanzata, la capacità del bagagliaio arriva a 351 litri, senza però sacrificare lo spazio per le gambe grazie al passo molto ampio. Quando i sedili posteriori sono abbattuti, lo spazio si estende fino a 1.059 litri, perfettamente adattabile a qualsiasi tipo di situazione o necessità di carico. Una soluzione che assicura un’abitabilità sorprendente per il segmento, ideale per chi intende l’auto come un’estensione del proprio stile di vita.

Dotata di un motore 100% elettrico da 115 CV, INSTER Cross offre un’autonomia media ai vertici della categoria che arriva fino a 360 km con una singola carica, grazie alla batteria da 49 kWh. La ricarica, inoltre, è pratica e veloce: collegata a una colonnina rapida in corrente continua DC da ≥120 kW, può passare dal 10 all’80% in 30 minuti, mentre il caricatore di bordo da 11 kW (anch’esso di serie) consente di sfruttare al meglio le colonnine con corrente alternata AC, minimizzando l’attesa.

A bordo, tecnologia e praticità convivono in perfetto equilibrio: il sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25”, compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™, è affiancato dal cluster digitale da 10.25″, con connettività Bluelink® con aggiornamenti OTA e controllo del veicolo da remoto, oltre a caricatore wireless, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, climatizzatore automatico, cambio Shift-by-wire, Drive Mode Select, paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa (inclusa guida one-pedal) e Smart Key con Start Button.

Sul fronte della sicurezza, INSTER Cross integra le più avanzate tecnologie Hyundai Smart Sense di serie: Highway Driving Assist (H.D.A. 1.5), Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.), Riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e funzione junction (F.C.A. 1.5), Rear Occupant Alert Logic (R.O.A.) e Smart Cruise Control con funzione Stop&Go.