Hyundai INSTER: il City-SUV diventa ancora più versatile con accessori su misura

Hyundai è pronta a rivoluzionare l’esperienza di chi guida con il suo city-SUV, l’INSTER, arricchendolo con una gamma di accessori originali pensati per adattarsi a ogni esigenza e stile di vita. Con un design compatto, equipaggiamenti da segmento superiore e interni spaziosi, l’INSTER si è già affermato come il compagno ideale per la mobilità urbana e i viaggi più lunghi.

Uno dei punti di forza dell’INSTER è la sua modularità. I sedili anteriori e posteriori regolabili in inclinazione e abbattibili, combinati con un’autonomia fino a 370 chilometri — e fino a 518 km in ambito urbano — e una ricarica rapida di serie, assicurano uno spazio adattabile a qualsiasi esigenza del momento.

Hyundai ha introdotto una serie di nuovi accessori per migliorare ulteriormente il comfort e la funzionalità dell’INSTER. Tra questi, un innovativo tavolino pieghevole con aggancio magnetico sullo schienale del sedile del passeggero che trasforma lo spazio posteriore in una postazione ideale per il lavoro o lo svago. Altri accessori degni di nota includono inserti portiere in nero o beige, battitacco in acciaio inox con logo, portaombrello, appendiabiti business, e contenitori decorativi per foto o tessere.

Per chi ha una famiglia o animali, un protettore idrorepellente per i sedili posteriori assicura massima protezione e adattabilità anche ai seggiolini per bambini. Inoltre, il bagagliaio diventa ancora più funzionale grazie a una vaschetta pieghevole reversibile ideale per attrezzature sportive, disponibile in versione impermeabile o in tessuto morbido.

Gli appassionati di ciclismo possono contare su un portabici posteriore con funzione inclinabile, facilitando l’accesso al bagagliaio anche con le biciclette montate. Una soluzione simile è offerta per gli amanti degli sport invernali con un sistema di barre sul tetto, che supporta porta sci e snowboard, aggiungendo un box portatutto da tetto per chi desidera più spazio.

Un tocco di personalità è dato dalle decalcomanie in tema Pixel e dai profili laterali nero lucido o in alluminio spazzolato che arricchiscono lo stile del SUV. Hyundai non ha trascurato la protezione della carrozzeria con pellicole specifiche per maniglie e soglie di ingresso.

Infine, Hyundai ha sviluppato un ecosistema di ricarica integrato, “Charge myHyundai”, e la pratica “Hyundai easyWallbox”, una soluzione semplice da usare e altamente efficiente. Questa è controllabile da remoto tramite app, permettendo ai clienti di gestire il carico ed evitare blackout indesiderati.