Hyundai INSTER: un concentrato di tecnologia per la sicurezza nella mobilità urbana

Con un design ultracompatto e tecnologie da segmento superiore, il nuovo Hyundai INSTER porta un approccio evoluto alla mobilità urbana, confermando la visione del brand coreano di rendere accessibili innovazione, sicurezza e comfort in ogni situazione. In appena 3,8 metri di lunghezza, il city-SUV 100% elettrico, disponibile anche nella versione INSTER Cross, offre una dotazione completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 2 di serie, garantendo massima protezione e controllo sia in città sia in autostrada.

Hyundai INSTER democratizza le soluzioni di sicurezza evolute, portando le tecnologie più avanzate nel segmento delle compatte elettriche grazie a un approccio concreto e centrato sulle persone. I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida si affiancano ai 7 airbag, con l’obiettivo di massimizzare la protezione di guidatori, passeggeri e utenti della strada, elevando l’esperienza a bordo a un livello superiore.

A bordo del nuovo Hyundai INSTER troviamo dispositivi come il Driver Attention Warning (DAW) e la In-Cabin Camera (ICC), che rilevano segni di stanchezza o distrazione e avvisano in tempo reale il conducente con segnali visivi e sonori. La funzione Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) avvisa quando il veicolo davanti riparte e non si reagisce prontamente, mentre il Rear Occupant Alert (ROA) aiuta a non dimenticare bambini o animali a bordo, aumentando la sicurezza quotidiana. Non manca il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, sensori di parcheggio e retrocamera con guide dinamiche per semplificare le manovre.

Di serie su Hyundai INSTER anche il Sistema di assistenza anti-collisione frontale 1.5, in grado di rilevare veicoli, pedoni e ciclisti, avvisando il conducente o intervenendo automaticamente in caso di necessità, integrando anche la funzione Junction Turning per prevenire collisioni durante le svolte a sinistra.

La sicurezza attiva prosegue con il Lane Keeping Assist (LKA) che interviene sul volante per evitare uscite involontarie di corsia, affiancato dal Lane Following Assist (LFA) che mantiene la vettura al centro della corsia in modo costante. Lo Smart Cruise Control (SCC) regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede, gestendo frenate e ripartenze grazie alla funzione Stop&Go, rendendo la guida più fluida anche nel traffico intenso.

Tutte queste tecnologie si integrano nella funzione Highway Driving Assist (HDA) 1.5, che unisce Smart Cruise Control e Lane Keeping Assist, regolando automaticamente la velocità anche in base ai limiti riconosciuti durante la guida autostradale.

Hyundai INSTER si posiziona come riferimento per comfort e sicurezza nella mobilità urbana e extraurbana. Per chi cerca ancora più tecnologia, la versione INSTER Cross offre dotazioni tipiche dei segmenti superiori, alzando ulteriormente l’asticella della mobilità elettrica cittadina. La protezione negli angoli ciechi è garantita dal Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), che rileva i veicoli in avvicinamento e può intervenire automaticamente in caso di pericolo durante i cambi di corsia. Il Blind-Spot View Monitor (BVM) mostra immagini laterali in tempo reale sul quadro strumenti durante le svolte o i cambi di corsia, mentre il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) rileva il traffico trasversale in fase di retromarcia e può fermare il veicolo se necessario.

Per le manovre ravvicinate, INSTER Cross propone il Surround View Monitor (SVM) con vista panoramica a 360° e il Parking Collision-Avoidance Assist – Rear (PCA-R), che garantiscono una gestione sicura degli spazi anche in retromarcia.

L’interfaccia utente è intuitiva e integrata nel sistema di infotainment e nel quadro strumenti, entrambi con schermi da 10,25 pollici di serie, con comandi intuitivi dal volante e notifiche visive in tempo reale, offrendo un’esperienza di guida intelligente, sicura e confortevole in ogni momento.