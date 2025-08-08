Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Hyundai presenta un’esperienza unica per scoprire Roma: un itinerario urbano a bordo del nuovo SUV elettrico, INSTER. La capitale italiana, già teatro di straordinaria ricchezza storica e culturale, diventa ora il contesto di un viaggio che unisce arte, architettura e sostenibilità grazie a INSTER, un City-SUV innovativo e rispettoso dell’ambiente.

Hyundai propone un percorso attraverso cinque tappe emblematiche della rigenerazione culturale e urbana di Roma. La prima tappa è il MACRO, Museo d’Arte Contemporanea, dove un ex birrificio si trasforma in un centro culturale vivo, un esempio di come la città sappia reinventarsi nel segno della creatività.

Proseguendo, l’itinerario conduce al Cinema Troisi, un cinema trasformato in un vero laboratorio culturale, aperto 24 ore su 24, grazie alla Fondazione Piccolo America.

La terza tappa è Villa Doria Pamphili, un’ampia oasi verde dove la natura e la responsabilità sociale si incontrano, offrendo un rifugio sostenibile e piacevole nel cuore della città. “Muoversi verso i quartieri verdi della città con un powertrain 100% elettrico completa l’esperienza di armonia con il contesto circostante.”

Al Mattatoio di Testaccio, un altro simbolo della rigenerazione urbana romana, l’architettura industriale si trasforma in un polo creativo: un luogo di ricerca artistica, educativa e sociale che rompe con il passato per diventare un nuovo simbolo della città.

Infine, il percorso si conclude all’EUR, con il Palazzo della Civiltà Italiana come protagonista, un emblema del razionalismo architettonico che coniuga tradizione e avanguardia. “Le 216 arcate in travertino, le statue dedicate al genio italico e la celebre iscrizione fanno di questo luogo un ponte ideale tra la memoria e la proiezione verso il futuro.”

In questo viaggio, Hyundai INSTER dimostra che la mobilità elettrica può integrare perfettamente funzionalità, tecnologia e sostenibilità, offrendo al contempo un comfort elevato e un design distintivo. Disponibile in due versioni, con autonomie che si estendono fino a 518 km nel ciclo urbano, il SUV elettrico garantisce un’esperienza di guida versatile e rispettosa dell’ambiente, dotata di avanzate tecnologie di connettività e sicurezza.

Hyundai INSTER si presenta così come la compagna ideale per esplorare Roma, svelando nuovi aspetti della città attraverso un itinerario che celebra il dinamismo culturale e l’innovazione.