Hyundai integra Google Places nei sistemi di navigazione

Hyundai continua a lavorare per migliorare l’esperienza d’uso dei propri veicoli per i clienti. In quest’ottica, l’azienda ha annunciato l’implementazione di Google Places nei propri sistemi di navigazione di ultima generazione. L’integrazione, attiva da queste settimane, è disponibile su tutti i veicoli dotati del sistema di infotainment ccNC (connected car Navigation Cockpit) e aggiornati con il software più recente, tra cui anche i veicoli già consegnati ai clienti.

Google Places fornisce numerosi vantaggi per gli utenti ed espande le opzioni di navigazione a bordo grazie a un database completo di indirizzi e dettagli su numerosi punti di interesse. Il sistema rende disponibili informazioni aggiuntive come orari di apertura, descrizioni, foto, e si distingue per l’inserimento intuitivo degli indirizzi grazie a un potente sistema di completamento automatico e a una ricerca testuale avanzata.

I modelli che hanno accesso al nuovo servizio sono Nuova KONA (2023-), Nuova SANTA FE (2024-), Nuova TUCSON (2024-), Nuova IONIQ 5 (2024-), IONIQ 5 N (2024-) e IONIQ 9 (2025-).

Google Places offre agli utenti un’esperienza di navigazione smart e avanzata – in linea con la filosofia di Hyundai che vuole garantire la migliore esperienza di mobilità ai propri clienti attraverso l’innovazione. Questo consente a chiunque guidi una delle vetture del brand coinvolte nell’aggiornamento di accedere all’ampio database di località di Google, che include oltre 200 milioni di punti di interesse, semplificando la ricerca delle destinazioni. L’inserimento degli indirizzi è più veloce e intuitivo, con suggerimenti che appaiono durante la digitazione. Inoltre, Google Points of Interest fornisce descrizioni dettagliate, valutazioni, filtri e liste di brand per facilitare la scoperta di ristoranti, attrazioni e attività commerciali.

Negli ultimi anni, Hyundai e Google hanno ampliato costantemente la loro partnership per offrire esperienze di navigazione e infotainment di nuova generazione. Le due aziende intendono proseguire questa collaborazione anche in futuro.