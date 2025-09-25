Hyundai Ioniq 9 arriva in Italia: prezzi e allestimenti

Hyundai ha annunciato l’apertura degli ordini per IONIQ 9, il nuovo SUV 100% elettrico di grandi dimensioni destinato a diventare l’ammiraglia della gamma. Dopo il successo di IONIQ 5 e IONIQ 6, la Casa coreana alza ulteriormente l’asticella con un modello che punta a ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni, grazie a un mix di design, tecnologia e comfort senza precedenti nel segmento dei SUV elettrici.

Il nuovo Hyundai IONIQ 9 si distingue per un design elegante e pulito, sviluppato secondo la filosofia “Aerosthetic”. Le linee scolpite, la coda ispirata al mondo nautico e i gruppi ottici a LED con tecnologia Parametric Pixel creano un look futuristico e raffinato. Il coefficiente aerodinamico (CX) di appena 0,259 – tra i migliori della categoria – è ottenuto grazie a soluzioni come i deflettori anteriori attivi a doppio movimento e il sottoscocca carenato.

L’abitacolo è concepito come una “lounge su ruote”, con configurazioni a 6 o 7 posti, pavimento piatto e finiture premium. Il tetto panoramico elettrico amplifica la luminosità interna, mentre i sedili Relaxation con funzione massaggio, supporto gambe e reclinazione completa offrono un livello di comfort da prima classe. Innovazioni come il cassetto UV-C per la sterilizzazione di oggetti quotidiani e la console scorrevole Universal Island aumentano la praticità di bordo.

La capacità di carico arriva a oltre 2.400 litri abbattendo la seconda e la terza fila, a cui si aggiunge un vano supplementare anteriore fino a 88 litri nelle versioni a trazione posteriore.

IONIQ 9 porta al debutto l’AI Assistant, il primo assistente vocale Hyundai basato su intelligenza artificiale, che semplifica l’interazione con le principali funzioni del veicolo. Grazie agli aggiornamenti OTA e al sistema Features on Demand, l’esperienza di guida può essere personalizzata nel tempo con nuove funzioni scaricabili dal Bluelink Store.

Il sistema di infotainment panoramico integra due schermi curvi da 12,3’’, con grafiche personalizzabili e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’impianto audio di serie a otto altoparlanti può essere sostituito dal sistema premium BOSE a 14 altoparlanti con tecnologia surround 5.1 e cancellazione attiva del rumore.

La sicurezza è garantita dal pacchetto Hyundai SmartSense, che include le più recenti soluzioni ADAS come Highway Driving Assist 2.0, Blind-Spot View Monitor, Surround View Monitor e Remote Smart Parking Assist.

La nuova ammiraglia elettrica è equipaggiata con una batteria da 110 kWh che, grazie all’efficienza aerodinamica, garantisce un’autonomia media WLTP di almeno 600 km. La ricarica ultra-rapida a 800 Volt consente di passare dal 10 all’80% in soli 24 minuti con colonnine fino a 350 kW.

La gamma offre configurazioni con trazione posteriore da 218 CV e trazione integrale con potenze fino a 428 CV nella versione Performance, assicurando sempre comfort di marcia e capacità di traino fino a 2.500 kg. Le sospensioni multilink posteriori e gli ammortizzatori autolivellanti garantiscono stabilità, mentre sistemi come il Dynamic Torque Vectoring e l’Auto Terrain con intelligenza artificiale ottimizzano la guida in ogni condizione.

La gamma italiana di Hyundai IONIQ 9 è articolata in tre allestimenti, tutti con 7 posti di serie.

La versione Business, proposta a partire da 69.900 euro, include cerchi da 19”, fari Full LED, portellone elettrico e infotainment da 12,3”. È disponibile con trazione posteriore e autonomia fino a 620 km WLTP.

La XClass, da 75.900 euro, introduce cerchi da 20”, fari LED Matrix, rivestimenti in pelle, sedili ventilati, head-up display e impianto audio BOSE con cancellazione del rumore. È offerta sia con trazione posteriore che integrale da 307 CV.

Al vertice della gamma c’è la Calligraphy, a partire da 83.500 euro, che aggiunge cerchi da 21”, tetto panoramico elettrico, interni in pelle nappa e la possibilità di configurazione a 6 posti con poltrone Relaxation. In questa versione la potenza raggiunge i 428 CV, mantenendo un’autonomia di circa 600 km WLTP.