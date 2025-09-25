Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai Ioniq 9 arriva in Italia: prezzi e allestimenti

Published

Hyundai ha annunciato l’apertura degli ordini per IONIQ 9, il nuovo SUV 100% elettrico di grandi dimensioni destinato a diventare l’ammiraglia della gamma. Dopo il successo di IONIQ 5 e IONIQ 6, la Casa coreana alza ulteriormente l’asticella con un modello che punta a ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni, grazie a un mix di design, tecnologia e comfort senza precedenti nel segmento dei SUV elettrici.

Il nuovo Hyundai IONIQ 9 si distingue per un design elegante e pulito, sviluppato secondo la filosofia “Aerosthetic”. Le linee scolpite, la coda ispirata al mondo nautico e i gruppi ottici a LED con tecnologia Parametric Pixel creano un look futuristico e raffinato. Il coefficiente aerodinamico (CX) di appena 0,259 – tra i migliori della categoria – è ottenuto grazie a soluzioni come i deflettori anteriori attivi a doppio movimento e il sottoscocca carenato.

L’abitacolo è concepito come una “lounge su ruote”, con configurazioni a 6 o 7 posti, pavimento piatto e finiture premium. Il tetto panoramico elettrico amplifica la luminosità interna, mentre i sedili Relaxation con funzione massaggio, supporto gambe e reclinazione completa offrono un livello di comfort da prima classe. Innovazioni come il cassetto UV-C per la sterilizzazione di oggetti quotidiani e la console scorrevole Universal Island aumentano la praticità di bordo.

La capacità di carico arriva a oltre 2.400 litri abbattendo la seconda e la terza fila, a cui si aggiunge un vano supplementare anteriore fino a 88 litri nelle versioni a trazione posteriore.

IONIQ 9 porta al debutto l’AI Assistant, il primo assistente vocale Hyundai basato su intelligenza artificiale, che semplifica l’interazione con le principali funzioni del veicolo. Grazie agli aggiornamenti OTA e al sistema Features on Demand, l’esperienza di guida può essere personalizzata nel tempo con nuove funzioni scaricabili dal Bluelink Store.

Il sistema di infotainment panoramico integra due schermi curvi da 12,3’’, con grafiche personalizzabili e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’impianto audio di serie a otto altoparlanti può essere sostituito dal sistema premium BOSE a 14 altoparlanti con tecnologia surround 5.1 e cancellazione attiva del rumore.

La sicurezza è garantita dal pacchetto Hyundai SmartSense, che include le più recenti soluzioni ADAS come Highway Driving Assist 2.0, Blind-Spot View Monitor, Surround View Monitor e Remote Smart Parking Assist.

La nuova ammiraglia elettrica è equipaggiata con una batteria da 110 kWh che, grazie all’efficienza aerodinamica, garantisce un’autonomia media WLTP di almeno 600 km. La ricarica ultra-rapida a 800 Volt consente di passare dal 10 all’80% in soli 24 minuti con colonnine fino a 350 kW.

La gamma offre configurazioni con trazione posteriore da 218 CV e trazione integrale con potenze fino a 428 CV nella versione Performance, assicurando sempre comfort di marcia e capacità di traino fino a 2.500 kg. Le sospensioni multilink posteriori e gli ammortizzatori autolivellanti garantiscono stabilità, mentre sistemi come il Dynamic Torque Vectoring e l’Auto Terrain con intelligenza artificiale ottimizzano la guida in ogni condizione.

La gamma italiana di Hyundai IONIQ 9 è articolata in tre allestimenti, tutti con 7 posti di serie.

La versione Business, proposta a partire da 69.900 euro, include cerchi da 19”, fari Full LED, portellone elettrico e infotainment da 12,3”. È disponibile con trazione posteriore e autonomia fino a 620 km WLTP.

La XClass, da 75.900 euro, introduce cerchi da 20”, fari LED Matrix, rivestimenti in pelle, sedili ventilati, head-up display e impianto audio BOSE con cancellazione del rumore. È offerta sia con trazione posteriore che integrale da 307 CV.

Al vertice della gamma c’è la Calligraphy, a partire da 83.500 euro, che aggiunge cerchi da 21”, tetto panoramico elettrico, interni in pelle nappa e la possibilità di configurazione a 6 posti con poltrone Relaxation. In questa versione la potenza raggiunge i 428 CV, mantenendo un’autonomia di circa 600 km WLTP.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Società

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

TATE MCRAE: fuori domani “TIT FOR TAT”, il nuovo brano della pop star multiplatino.

Moda

Columbia e Disney lanciano “Retro Winder Wonder”: una collezione esclusiva in stile retrò

Moda

V-Sneakers Vaneda con suola Michelin: il ritorno in città ha un nuovo passo

Giochi

Dragon Ball: Sparking! ZERO si espande con il Character Pack 2 ispirato a Dragon Ball DAIMA

Giochi

Nintendo sarà presente allo Sport&Fun Experience Village di Milano

Motori

DENZA conquista il 65° Salone Nautico di Genova con la Z9GT

Motori

Dacia Bigster: motorizzazioni efficienti offrono fino a 1.450 km di autonomia

Tecnologia

Nilox Onair: la fitness band che accompagna il benessere quotidiano

Tecnologia

OPPO Find X9 Series: debutta il chipset MediaTek Dimensity 9500

Motori

Nuova Jeep Compass debutta al Tannistest 2025 e si aprono gli ordini dell’allestimento Altitude

Spettacolo

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI festeggia 70 anni con un docufilm in prima serata su RAI 3

Motori

Mobilize Duo by TheArsenale: L’Innovazione Elettrica Esclusiva al Monaco Motor Show

Moda

Renault porta la moda oltre la passerella con “Style Your Freedom” a Milano

Motori

Nuova Nissan Micra: debutto a Rotterdam per la sesta generazione 100% elettrica

Tecnologia

Opel presenta la comunicazione luminosa basata sull’intelligenza artificiale nei veicoli autonomi

Motori

Hyundai Ioniq 9 arriva in Italia: prezzi e allestimenti

Spettacolo

TIZIANO FERRO: il 24 ottobre esce il nuovo album “SONO UN GRANDE”

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

BMW iX3: debutto nazionale al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse

Motori

Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

DENZA conquista il 65° Salone Nautico di Genova con la Z9GT

Genova si conferma palcoscenico d’eccellenza per l’innovazione e il lusso su quattro ruote. Al 65° Salone Nautico Internazionale, tra yacht esclusivi e design nautico...

15 ore ago

Motori

Dacia Bigster: motorizzazioni efficienti offrono fino a 1.450 km di autonomia

Il nuovo Dacia Bigster segna una svolta importante per il marchio del Gruppo Renault. Con questo modello, infatti, viene introdotta per la prima volta...

15 ore ago

Motori

Nuova Jeep Compass debutta al Tannistest 2025 e si aprono gli ordini dell’allestimento Altitude

Jeep ha presentato la sua Nuova Compass al prestigioso evento Tannistest 2025, tenutosi in Danimarca. Questo esclusivo appuntamento riunisce i candidati al titolo di...

15 ore ago

Motori

Mobilize Duo by TheArsenale: L’Innovazione Elettrica Esclusiva al Monaco Motor Show

In un’entusiasmante collaborazione tra Mobilize, il marchio del Gruppo Renault dedicato alle nuove mobilità, e TheArsenale, è stato presentato il quadriciclo elettrico Mobilize Duo...

16 ore ago