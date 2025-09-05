Hyundai lancia “UNPLUGGED”: il primo videoclip musicale al mondo girato con le telecamere di bordo

Hyundai continua a spingersi oltre i confini della mobilità tradizionale, unendo innovazione e creatività in un progetto unico. Nasce infatti “UNPLUGGED”, il primo videoclip musicale al mondo realizzato interamente con l’ausilio delle telecamere di bordo dei modelli INSTER, IONIQ 5 e SANTA FE. Un incontro tra musica e tecnologia che celebra l’essenza del brand coreano: mettere le persone e le emozioni al centro.

Protagonisti del videoclip sono gli Accordi Disaccordi, band jazz italiana riconosciuta a livello internazionale per la capacità di fondere autenticità e sperimentazione. La loro musica è un originale crossover che mescola jazz manouche, sonorità mediterranee, ritmi latini ed energia rock. Un linguaggio perfetto per raccontare la visione di Hyundai, dove innovazione e passione si intrecciano in un’esperienza che va oltre l’automobile.

Il videoclip si apre con scene notturne, vitali e autentiche: tre musicisti, una notte d’estate e le auto Hyundai come compagne di viaggio. Le riprese seguono la band durante le ore che precedono un’esibizione, tra prove, spostamenti e il live davanti al pubblico. Grazie alle tecnologie di bordo, dalle telecamere posteriori all’illuminazione, dagli ampi spazi interni ai dettagli funzionali, le vetture diventano co-protagoniste del racconto, accompagnando e valorizzando lo spirito creativo dei musicisti.

Il progetto è anche l’occasione per mettere in risalto tre modelli di punta della gamma Hyundai. INSTER è il nuovo city SUV ultracompatto e 100% elettrico, perfetto per la mobilità urbana grazie a un’autonomia che supera i 500 km in città (WLTP) e alla ricarica rapida. IONIQ 5, il crossover su piattaforma E-GMP, rappresenta un’icona di design futuristico, interni high-tech e ricarica ultraveloce a 800 V, incarnando la visione sostenibile di Hyundai. SANTA FE, SUV di segmento D, offre fino a sette posti, un bagagliaio ai vertici della categoria e dotazioni di sicurezza e comfort che lo rendono ideale per chi ama l’avventura senza rinunciare alla versatilità.

“La vera innovazione non è un espediente tecnologico, ma un servizio all’essere umano” – ha dichiarato Matteo Montibeller, Marketing&Communication Director di Hyundai Italia. “Deve avere uno scopo tangibile, un impatto positivo nella vita di tutti i giorni, non solo in termini di performance, ma anche di serenità e benessere emotivo.”

A confermare lo spirito collaborativo del progetto è anche Laura Galeone, Head of Brand Communication di Hyundai Italia: “L’abbiamo vissuto come una jam session, con un canovaccio di base ma lasciando spazio all’energia e alla spontaneità della musica e del divertimento.”