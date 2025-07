“Hyundai Meets Music”: Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025

Il connubio tra tecnologia e musica è al centro della partecipazione di Hyundai come Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025. Attraverso il progetto “Hyundai Meets Music”, il marchio coreano si impegna a portare a Perugia la sua visione di mobilità sostenibile e innovativa. In collaborazione con la concessionaria Toy Motor, Hyundai si pone l’obiettivo di raccontare questa fusione irresistibile in un contesto ideale come quello del prestigioso festival musicale internazionale.

Umbria Jazz, che da oltre mezzo secolo unisce il pubblico grazie alla sua capacità di ispirare e coinvolgere, si svolgerà dall’11 al 20 luglio 2025 trasformando la città di Perugia in un vibrante spazio urbano di musica. Attraverso la partnership, Hyundai si propone di reinterpretare il concetto di mobilità urbana, mettendo in scena due modelli di punta: l’INSTER e l’INSTER Cross, di recente premiate come World Electric Car of the Year 2025.

L’esposizione di questi veicoli coinciderà con due location strategiche nel cuore di Perugia. INSTER Cross sarà visibile in Piazza Matteotti, mentre l’INSTER troverà casa presso l’Arena Santa Giuliana, fulcro dei concerti principali. Il modello INSTER, con le sue dimensioni compatte e la sofisticata tecnologia, rappresenta un’interessante proposta per chi desidera un’esperienza urbana intelligente e sicura. D’altro canto, l’INSTER Cross offre versatilità e un design deciso per esploratori urbani e amanti delle avventure outdoor.

Uno dei momenti clou del festival sarà la Hyundai Night, fissata per il 17 luglio. La serata, che si terrà presso l’Arena Santa Giuliana, vanterà un doppio live show imperdibile: “Marcus Miller, leggenda vivente del jazz e icona del funk, e Jacob Collier, polistrumentista noto per la sua creatività multigenere, saranno gli indiscussi protagonisti di una notte magica,” annuncia Hyundai.

L’incontro tra Hyundai e Umbria Jazz non è solo una mera sponsorizzazione ma una vera e propria condivisione di visioni e valori: progresso, cultura e connessione umana.