Hyundai Motor Group accelera sui servizi energetici per veicoli elettrici: al via V2G e V2H a livello globale

Hyundai Motor Group annuncia una nuova fase della sua strategia globale per la mobilità sostenibile, introducendo e ampliando su scala internazionale le tecnologie Vehicle-to-Everything (V2X), che consentono ai veicoli elettrici di accumulare, fornire e condividere energia con reti elettriche e abitazioni. Con l’espansione dei servizi Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Home (V2H), il Gruppo ridefinisce il ruolo dell’auto elettrica, trasformandola in un elemento attivo dell’ecosistema energetico.

L’obiettivo è chiaro: integrare mobilità ed energia, creando un sistema più efficiente e sostenibile. Le iniziative annunciate comprendono un servizio pilota V2G in Corea, un progetto europeo nei Paesi Bassi e l’estensione del V2H negli Stati Uniti. Tutti focalizzati su un obiettivo comune: favorire la neutralità carbonica e rafforzare la resilienza energetica complessiva.

“Ci aspettiamo che i servizi V2G offriranno ai clienti dei veicoli elettrici una nuova esperienza di mobilità, strettamente connessa alla gestione dell’energia nella vita quotidiana. Attraverso l’implementazione dei servizi V2G in Corea e all’estero, miriamo a rafforzare la competitività dei veicoli elettrici, svolgendo al contempo un ruolo centrale nello sviluppo del mercato della mobilità sostenibile e del futuro mercato energetico.”

In Corea del Sud, il Gruppo lancerà entro la fine del 2025 il primo servizio pilota V2G del Paese sull’isola di Jeju, utilizzando i modelli elettrici Kia EV9 e Hyundai IONIQ 9. L’iniziativa risponde all’esigenza di gestire l’eccesso di energia rinnovabile prodotta localmente, permettendo ai veicoli di restituire elettricità alla rete nei momenti di alta domanda. Il progetto nasce da una collaborazione pubblico-privata con la Provincia Autonoma di Jeju, Korea Electric Power Corporation e Hyundai Engineering, e rappresenta un banco di prova per l’integrazione efficiente dei veicoli nella rete.

Grazie al mercato energetico in tempo reale dell’isola, i partecipanti potranno ricaricare i propri veicoli nelle fasce orarie con prezzi più bassi e reimmettere energia nella rete nei momenti di picco. Questo meccanismo consente di ridurre i costi energetici e di stabilizzare il sistema elettrico, migliorandone la sostenibilità.

In Europa, Hyundai Motor Group porterà il servizio V2G nei Paesi Bassi entro la fine del 2025, diventando il primo produttore automobilistico a lanciare un programma di ricarica bidirezionale orientato al cliente. Basato sulla precedente esperienza di ricarica intelligente (V1G), il nuovo servizio consentirà ai proprietari di Kia EV9 e Hyundai IONIQ 9 di ottimizzare i costi, restituendo energia alla rete nelle ore di tariffa più alta e sfruttando tariffe più convenienti per la ricarica.

Il sistema offre un duplice vantaggio: riduzione delle spese di elettricità e partecipazione diretta ai mercati energetici, valorizzando la flessibilità delle reti e il contributo alle fonti rinnovabili. Nei Paesi Bassi, caratterizzati da un sistema elettrico variabile e da alti costi dell’energia, il V2G assicura un apporto concreto alla stabilità della rete e apre la strada a future espansioni del servizio in altri Paesi europei.

Negli Stati Uniti, la tecnologia Vehicle-to-Home compie un passo avanti decisivo. Il servizio V2H, già avviato nel 2025 con Kia EV9, permette di utilizzare l’auto come fonte di energia per la casa durante interruzioni di corrente o periodi di forte domanda. Hyundai introdurrà le stesse funzionalità a partire dal modello IONIQ 9, mentre Kia le estenderà anche all’EV6.

Il sistema V2H non rappresenta soltanto un supporto da utilizzare in caso di emergenza, ma anche una soluzione per la gestione efficiente dei consumi. I veicoli possono infatti immagazzinare energia nelle ore di minor costo e alimentare la casa nelle fasce di picco, contribuendo alla riduzione della spesa energetica domestica e della dipendenza dalla rete.

Con queste iniziative, Hyundai Motor Group consolida la sua strategia V2X, integrando veicoli elettrici, infrastrutture energetiche e comunità locali in un’unica rete intelligente. L’obiettivo è trasformare la mobilità in un fattore di sostenibilità concreta, capace di rendere il veicolo elettrico protagonista della transizione energetica globale.

Nel suo piano a medio termine, il Gruppo intende estendere ulteriormente queste tecnologie in nuovi mercati, promuovendo un modello di mobilità connessa che non solo consente di muoversi in modo sostenibile, ma contribuisce anche attivamente alla produzione, conservazione e distribuzione dell’energia su scala mondiale.

Hyundai Motor Group si conferma così tra i leader dell’innovazione nel settore automotive, trasformando l’auto in una risorsa energetica strategica capace di generare valore per i consumatori e per la società.