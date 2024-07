Hyundai Motor Group Robotics LAB trionfa ai Red Dot Design Award 2024

Hyundai Motor Group Robotics LAB ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento ai Red Dot Design Award 2024, vincendo ben tre premi, di cui due attribuiti come “Best of Best”.

Il primo premio “Best of Best” è stato assegnato al Safety Inspection Robot, un innovativo robot basato su intelligenza artificiale attualmente in funzione presso lo Hyundai Motor Group Innovation Center di Singapore. Questo robot è progettato per ispezionare macchinari all’interno dell’hub di mobilità urbana intelligente e identificare eventuali anomalie. Il suo design scolpito riduce i rischi dei punti ciechi del sensore, permettendo una maggiore precisione e produttività. Inoltre, il robot può ispezionare componenti in posizioni difficili, correggere errori umani e individuare contaminazioni non rilevate.

Il secondo premio “Best of Best” è stato conferito al MobED Delivery, una piattaforma di mobilità compatta e essenziale. Questo modulo DnL integra guida, sterzo e frenata in un unico meccanismo, permettendo al robot di regolare dinamicamente l’inclinazione e l’altezza per una consegna fluida e sicura delle merci. La sua adattabilità consente di attraversare terreni diversi e di garantire una consegna agevole in vari ambienti.

Infine, il robot DAL-e Delivery ha ricevuto il Red Dot Award per il suo design sofisticato e funzionalità avanzate. Questo robot per la consegna di alimenti, bevande e pacchi può navigare autonomamente grazie a telecamere e sensori, raggiungendo facilmente i clienti anche in spazi complessi.

I riconoscimenti conferiti a Hyundai Motor Group Robotics LAB dimostrano l’impegno costante del Gruppo nel campo della robotica e dell’innovazione tecnologica. Con questi successi, Hyundai Motor Group si conferma come un pioniere nell’integrazione tra tecnologia e persone, lavorando costantemente per trasformare l’immaginazione in realtà.