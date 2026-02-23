Connect with us

Hyundai porta la sua energia alla Termal Bologna Marathon 2026 dopo il successo di Napoli

Published

Un’ondata di entusiasmo ha attraversato Napoli con la recente Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, un evento che ha unito migliaia di runner, appassionati e cittadini in un grande momento di sport e partecipazione. Hyundai, partner automobilistico e Title Sponsor della Hyundai Relay, ha accompagnato la manifestazione con una presenza capillare lungo il percorso e nel cuore dell’Expo Village alla Mostra d’Oltremare, trasformato per l’occasione in uno spazio dedicato all’energia condivisa e alla passione per la corsa.

La casa automobilistica ha scelto di celebrare attraverso la staffetta ufficiale Hyundai Relay i valori del gioco di squadra, della collaborazione e del sostegno reciproco: un modo per intrecciare la filosofia sportiva con la propria visione aziendale. Determinazione, spirito di squadra e passione hanno caratterizzato l’intero weekend partenopeo, in linea con l’impegno del brand nel promuovere esperienze capaci di unire persone e comunità.

Archiviata con entusiasmo la tappa di Napoli, Hyundai prosegue ora il suo viaggio nel running approdando alla Termal Bologna Marathon 2026, in programma il 1° marzo. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico nazionale, pronto ad accendere il capoluogo emiliano con un weekend di eventi, sport e partecipazione collettiva.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Race Office in Piazza Maggiore, luogo d’incontro per corridori, famiglie e visitatori. Qui Hyundai allestirà uno spazio espositivo dedicato alle proprie attivazioni e al nuovo modello INSTER, con il supporto del dealer locale Grand Prix. Il Villaggio sarà operativo durante tutto il weekend con orari pensati per accogliere i partecipanti nei giorni precedenti la gara: venerdì 27 febbraio dalle 15:30 alle 19:00, sabato 28 dalle 10:00 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 16:00.

Il programma sportivo prenderà avvio sabato 28 febbraio con la Tigotà Kids Run, un momento dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni per avvicinarli al mondo dello sport in un contesto di festa e condivisione. Domenica 1° marzo, invece, si terranno le gare principali: la maratona di 42 chilometri attraverserà la città unendo cuore e mente in un tracciato che celebra anche il legame con l’Università di Bologna, la più antica del mondo occidentale. Accanto ad essa, la 30 KM dei Portici coinvolgerà gli atleti in un percorso unico che omaggia i celebri portici cittadini, patrimonio UNESCO, fino all’arrivo nella splendida Piazza Maggiore.

A completare il programma, la storica Run Tune Up di 21 km offrirà un percorso veloce e coinvolgente, mentre la Bologna City Run di 5 km, aperta a tutti, trasformerà il centro storico in una grande festa dello sport e della solidarietà. Anche quest’anno, infatti, parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla ricerca scientifica dell’Università di Bologna.

Tra sport, comunità e valorizzazione del territorio, Bologna si prepara ad accogliere una nuova tappa del calendario Hyundai, confermando il ruolo del brand come promotore di esperienze condivise e sostenibili. Con la sua visione globale “Progress for Humanity”, Hyundai continua così a unire innovazione, mobilità e passione sportiva in un unico percorso fatto di energia, partecipazione e impegno verso le persone.

