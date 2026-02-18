Hyundai rinnova Hyundai Renting: partnership strategica con Arval per il noleggio a lungo termine

Hyundai Italia rafforza la sua offerta di mobilità con una nuova collaborazione che segna un passo importante nella strategia del marchio verso soluzioni flessibili e moderne. La Casa automobilistica ha scelto Arval Italia, tra i principali operatori nel settore del noleggio a lungo termine e parte del gruppo BNP Paribas, come partner ufficiale per la gestione del programma Hyundai Renting, rivolto a privati, aziende e titolari di Partita IVA.

Il nuovo accordo consolida e valorizza un servizio già presente nella rete ufficiale Hyundai, che oggi conta 130 concessionarie distribuite su tutto il territorio nazionale. Grazie alla partnership con Arval, Hyundai Renting si arricchisce in termini di qualità del servizio, affidabilità e semplicità di gestione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza fluida, trasparente e senza pensieri al cliente finale.

Il noleggio a lungo termine rappresenta ormai una formula di mobilità sempre più diffusa in Italia. Consente di disporre di un’auto nuova senza l’onere dell’acquisto, versando un canone fisso mensile che include una vasta gamma di servizi accessori: copertura assicurativa, assistenza stradale 24 ore su 24, manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Hyundai. In questo modo, gli utenti possono contare su uno standard qualitativo elevato e su un’assistenza diretta garantita dal marchio.

La collaborazione con Arval, che in Italia gestisce oltre 300.000 veicoli e serve più di 90.000 clienti, offrirà inoltre un ulteriore vantaggio competitivo in termini di innovazione e gestione efficiente delle flotte. Il servizio Hyundai Renting è oggi disponibile in 14 Paesi nel mondo, confermando la vocazione internazionale del format e la sua coerenza con la strategia di espansione di entrambe le aziende.

L’offerta Hyundai Renting copre l’intera gamma del costruttore, dai modelli più compatti ai SUV più spaziosi. Si va dalle city car come Hyundai i20 e BAYON, pensate per la guida urbana, ai SUV KONA, TUCSON e SANTA FE, che offrono comfort, tecnologia e versatilità, risultando ideali anche per le flotte aziendali. La proposta elettrica è altrettanto completa, con modelli come INSTER e INSTER Cross tra le soluzioni compatte a zero emissioni, affiancati dalla gamma IONIQ, che sfrutta la piattaforma 800 Volt per ricariche ultra-rapide, confermando l’impegno del marchio verso una mobilità sostenibile e innovativa.

“Hyundai Renting è un servizio che riflette l’attenzione del Brand nei confronti dei clienti offrendo loro soluzioni di mobilità semplici, trasparenti e moderne”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente & CEO di Hyundai Italia. “La collaborazione con Arval ci consente di rafforzare ulteriormente questa proposta, facendo leva su una rete capillare e su un’offerta ampia e flessibile, pensata per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze di mobilità di privati e aziende su tutto il territorio nazionale, garantendo qualità del servizio e affidabilità nel tempo”.

A Calcara fa eco Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia, che sottolinea come il noleggio a lungo termine non sia più prerogativa esclusiva delle imprese: “Il noleggio a lungo termine si sta sempre più affermando come una soluzione adatta alle aziende ma anche alle partite iva, ai liberi professionisti e ai consumatori privati. Siamo soddisfatti di avviare questa partnership con Hyundai Italia, che ha ritenuto la nostra proposta di noleggio innovativa, affidabile e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei loro clienti. Siamo convinti che questo accordo rafforzerà ulteriormente la relazione con Hyundai, già consolidata e proficua anche a livello internazionale”.

Con questa iniziativa, Hyundai conferma la propria visione “Progress for Humanity” e la volontà di offrire soluzioni di mobilità sempre più accessibili, sostenibili e personalizzabili. Attualmente il marchio occupa la trentesima posizione nella classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, con un valore di 24,6 miliardi di dollari e una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. In Italia rappresenta oltre il 3% del mercato automobilistico e può contare su una rete che garantisce prossimità e affidabilità al cliente.

Grazie alla sinergia con Arval, leader globale nel settore e riconosciuta per i suoi elevati standard di sostenibilità — certificata con la medaglia di platino EcoVadis nel 2024 —, Hyundai Renting si appresta a diventare una delle proposte più complete e trasparenti sul mercato. Una soluzione che intercetta le esigenze di un pubblico in evoluzione, sempre più orientato verso formule di mobilità flessibili, tecnologiche e rispettose dell’ambiente.