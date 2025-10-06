Hyundai RN22e: il laboratorio su ruote per le sportive elettriche del futuro

Hyundai continua a spingere i confini delle performance con RN22e, il prototipo elettrico che rappresenta l’avanguardia dell’innovazione sportiva. Presentato come parte del progetto “Rolling Lab”, RN22e è concepito per testare e sviluppare soluzioni tecnologiche che ridefiniranno l’esperienza di guida delle sportive elettriche.

Basato sulla piattaforma modulare E-GMP, RN22e è ispirato al design streamliner di IONIQ 6 e riflette la filosofia tripartita di Hyundai N: Corner Rascal per la massima agilità in curva, Racetrack Capability per resistenza e performance in pista, ed Everyday Sportscar per un bilanciamento tra emozione e fruibilità quotidiana. RN22e massimizza ciascuno di questi aspetti con i suoi due motori elettrici da 430 kW e 740 Nm di coppia, supportati da un sistema di gestione della trazione integrale, che ottimizza la distribuzione della coppia tra l’asse anteriore e posteriore.

La struttura del veicolo, leggera grazie all’uso di componenti stampati in 3D, assicura rigidità, mentre innovazioni come l’electronic Torque Vectoring e il ‘corner carving feel’ migliorano la precisione in curva. A queste si aggiunge un sistema frenante avanzato con pinze monoblocco a quattro pistoni e dischi da 400 mm per garantire performance costanti anche in condizioni estreme.

La batteria da 77,4 kWh offre un’infrastruttura a 800 V per ricariche ultrarapide, portando RN22e da 10% all’80% in meno di 18 minuti. Nonostante le sue capacità di pista, RN22e promette una guida quotidiana coinvolgente, grazie a funzionalità come N Sound+ e N e-Shift, che simula il cambio a doppia frizione.

Dal punto di vista stilistico, RN22e non è da meno: le proporzioni streamliner di IONIQ 6 sono state reimmaginate con elementi ispirati al motorsport, come carreggiate allargate e una maggiore aerodinamica. Questo prototipo è lungo 4.915 mm, largo 2.023 mm e alto 1.479 mm.

Veramente parte di un percorso evolutivo iniziato con il Project RM nel 2012, RN22e si inserisce in una tradizione di prototipi che includono RM14, RM15, RM16, RM19 e RM20e. Le innovazioni testate con RN22e trovano applicazione pratica nei modelli di produzione come IONIQ 5 N e, più recentemente, in IONIQ 6 N, svelata nel 2025 al Goodwood Festival of Speed.