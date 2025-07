Hyundai Rolling Lab: innovazione e divertimento nella guida del futuro

Nel mondo delle vetture ad alte prestazioni, Hyundai sta guidando l’evoluzione con la sua linea di prototipi Rolling Lab, un concetto innovativo nato per esplorare nuove frontiere nell’elettrificazione e nel piacere di guida. Sin dal lancio del brand N, Hyundai ha dimostrato una forte determinazione: non solo seguire l’evoluzione del settore, ma guidarla con una visione audace.

Progetti pionieristici come RM e RN22e sono testimonianza di come Hyundai stia ridefinendo le regole del gioco. Il Project RM, iniziato nel 2012, ha posto le fondamenta per prototipi dotati di propulsore centrale e trazione posteriore, come RM14, RM15 e RM16, attraverso i quali Hyundai ha potuto valicare limiti ingegneristici convenzionali, propulsando vetture come i20 N e i30 N verso il successo.

Nel 2020, l’RM20e ha segnato un punto di svolta introducendo per la prima volta un prototipo full electric, aprendo nuove opportunità nell’ambito delle prestazioni a zero emissioni. Con i modelli RN22e e N Vision 74, Hyundai ha ulteriormente esplorato potenzialità straordinarie. La RN22e, basata su piattaforma E-GMP, incorpora un powertrain elettrico da 430 kW, torque vectoring e trazione integrale, garantendo prestazioni elettrizzanti. La N Vision 74, invece, unisce il design nostalgico della Pony Coupé del 1974 a una moderna architettura ibrida a idrogeno.

L’innovativo RN24, presentato all’N Day 2024, rappresenta l’ultimo raffinamento dei Rolling Lab. Con un powertrain da 650 CV e un telaio ispirato al WRC, RN24 punta a dimostrare che un veicolo elettrico può generare emozioni straordinarie, combinando performance, controllo e piacere di guida ineguagliabili.

La IONIQ 5 N e la nuova IONIQ 6 N coronano il lavoro di decenni di ricerca nei Rolling Lab. Questi modelli elettrici incarnano l’evoluzione del piacere di guida, con IONIQ 5 N che trasporta sulle strade la potenza e la dinamicità sviluppate nei laboratori su quattro ruote. Basata sulla piattaforma E-GMP a 800 Volt, la IONIQ 5 N è dotata di tecnologie avanzate come N Grin Boost e N e-Shift, offrendo un’esperienza di guida sportiva incomparabile, sia in pista che nella vita quotidiana.

La recente IONIQ 6 N, svelata al Goodwood Festival of Speed 2025, porta avanti il percorso tracciato dai modelli precedenti, con un’aerodinamica ottimizzata e nuove funzionalità software per esaltare le prestazioni. La sue geometrie delle sospensioni riprogettate e il sistema di gestione termica avanzato garantiscono un’esperienza di guida unica, fedele al DNA sportivo del brand N.

Le tecnologie sperimentate nei Rolling Lab si traducono in avanzamenti concreti nei modelli di produzione, confermando il brand N come pilastro dell’innovazione automobilistica di Hyundai. Con queste iniziative all’avanguardia, Hyundai non solo arricchisce il panorama automobilistico, ma ridefinisce il futuro del piacere di guida nell’era elettrica.