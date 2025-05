Hyundai SANTA FE: viaggiare con stile in First Class

In un mercato competitivo come quello dei SUV di segmento D, la nuova Hyundai SANTA FE emerge come leader indiscusso grazie al suo design distintivo e al livello di comfort superiore che offre. Vincitrice del premio “Supreme Winner” ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2025, questa quinta generazione ridefinisce il concetto di viaggio, trasformando ogni spostamento in un’esperienza di prima classe.

Con ispirazione dal concept “Open for More”, Hyundai SANTA FE si distingue per uno stile esterno unico e innovativo. Non è solo una questione estetica, ma una vera e propria filosofia di progettazione che risponde con intelligenza ai bisogni reali dei clienti. “Un ambiente da vivere, dove l’intelligenza progettuale si riconosce in ogni dettaglio”, si legge nel comunicato stampa, sottolineando un abitacolo che diventa un luogo esperienziale di comfort e qualità.

Capace di ospitare fino a sette persone, SANTA FE si presenta con interni premium e soluzioni tecnologiche all’avanguardia che migliorano la qualità della vita quotidiana. Gli interni sono progettati per offrire un’esperienza di viaggio senza precedenti grazie alle finiture eleganti e alle configurazioni flessibili che permettono di adattarsi facilmente a qualsiasi esigenza. Un’innovazione notevole è il vassoio di sterilizzazione UV-C, pensato per igienizzare oggetti di uso quotidiano come cellulari e portafogli, unire comfort e funzionalità.

Le tecnologie avanzate a bordo di SANTA FE includono un sistema di infotainment con display panoramico da 12,3 pollici e comandi vocali, insieme a sistemi avanzati di assistenza alla guida come il Cruise Control Adattivo con Stop & Go e il sistema Highway Driving Assist 2.0. Queste caratteristiche garantiscono non solo una connessione totale, grazie a Apple CarPlay e Android Auto wireless, ma anche un’esperienza di guida più sicura e rilassata.

In termini di riconoscimenti, oltre al Women’s Worldwide Car of the Year, SANTA FE ha conquistato prestigiosi premi internazionali come “Car of the Year 2025” ai Carwow Awards e “SUV of the Year” nei TopGear.com Awards 2024. Inoltre, ha ottenuto riconoscimenti per il design, con il Bronze Award agli International Design Excellence Awards 2024 e un premio ai Red Dot Design Awards 2024 nella categoria “Product Design: Cars and Motorcycles”.

La nuova generazione di Hyundai SANTA FE, quindi, non rappresenta solo un veicolo di trasporto, ma un vero e proprio ambiente da vivere, uno spazio progettato per garantire un elevato benessere e una qualità superiore del tempo trascorso a bordo. In un panorama sempre più orientato verso la mobilità sostenibile ed esperienziale, Hyundai continua a porre al centro delle sue scelte progettuali le persone e il loro stile di vita, rafforzando così la sua visione di “Progresso per l’umanità”.