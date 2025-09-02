Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Hyundai ha recentemente svelato un bozzetto del suo attesissimo Concept THREE, primo concept compatto del marchio IONIQ. Con una nuova immagine teaser, l’azienda coreana annuncia con entusiasmo il debutto mondiale previsto all’IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera, segnando il ritorno di Hyundai all’importante evento europeo dopo quattro anni di assenza.

Il design futuristico di Concept THREE colpisce all’istante. Il suo profilo laterale, ispirato al linguaggio stilistico di Hyundai “Art of Steel”, si distingue per un’energia e un impatto visivo marcati. Seguendo l’idea della flessibilità dell’acciaio, che si piega e fluisce, la silhouette presenta superfici scolpite, intersezioni pulite e linee aggraziate, accentuando movimento e precisione. La nuova categoria “Aero Hatch” debutta con questo concept, presentando una rivisitazione della classica silhouette delle vetture elettriche compatte secondo Hyundai.

La partecipazione di Hyundai all’IAA Mobility 2025, evento che celebra la mobilità del futuro, è una testimonianza del suo ruolo di leader nell’innovazione sostenibile e dell’importanza strategica del mercato europeo per l’azienda. “La progettazione di Concept THREE ci ha offerto l’opportunità di ripensare da zero cos’è un veicolo elettrico compatto”, ha dichiarato Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center. “Abbiamo definito la categoria Aero Hatch per creare un profilo caratterizzato da un senso di fluidità, simile a una scultura dalle proporzioni armoniose”.

Manuel Schoettle, responsabile del design esterno di Concept THREE, ha aggiunto: “L’autenticità del modo in cui abbiamo trattato l’acciaio si adatta perfettamente a ciò che avevamo in mente. È sembrato naturale e ha reso Concept THREE estremamente puro ed essenziale. Speriamo che incontri il vostro entusiasmo”.

All’IAA Open Space, situato in Ludwigstraße 14, Hyundai presenterà Concept THREE, offrendo una visione in profondità del suo ruolo nella ridefinizione del segmento delle EV compatte. Maggiori dettagli saranno rivelati nella conferenza stampa prevista il 9 settembre. Hyundai continua così il suo percorso verso un futuro di mobilità sostenibile, restando fedele alla sua visione ‘Progress For Humanity’.