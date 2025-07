Hyundai svela la IONIQ 6 N al Goodwood Festival

Al prestigioso Goodwood Festival of Speed, Hyundai ha presentato la sua nuova creazione nel settore delle auto elettriche ad alte prestazioni: la IONIQ 6 N. Con questo debutto, Hyundai continua la sua avventura nel mondo delle auto ad alte prestazioni, espandendo la linea N e introducendo tecnologie innovative ispirate al motorsport.

La IONIQ 6 N è il secondo veicolo completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio N e rappresenta una naturale evoluzione del percorso iniziato con la IONIQ 5 N. Il nuovo modello incarna i tre solidi principi che guidano Hyundai N: “Corner Rascal”, “Racetrack Capability” e “Everyday Sports Car”. Queste vetture, sviluppate per garantire prestazioni eccezionali sia in pista sia nella vita quotidiana, promettono una guida emozionante accompagnata da comfort e praticità.

Sotto il cofano, la IONIQ 6 N vanta una potenza impressionante, con una capacità massima di 650 CV grazie alla funzione N Grin Boost. Le prestazioni parlano da sole: un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 257 km/h. La dinamica di guida è ulteriormente potenziata da un impianto di raffreddamento della batteria avanzato e un design aerodinamico attentamente studiato per migliorare la tenuta in curva e la stabilità.

“Con IONIQ 6 N, Hyundai N intende elevare la propria offerta, conquistando gli amanti delle alte prestazioni con un modello 100% elettrico capace di emozionare sia su strada che su pista”, ha dichiarato José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company. La IONIQ 6 N è equipaggiata con un avanzato software di controllo e tecnologie come l’N Active Sound +, che offre un’esperienza sonora immersiva e personalizzabile, aumentando così l’interconnessione tra conducente e veicolo.

L’aerodinamica svolge un ruolo cruciale nella progettazione della IONIQ 6 N. Elementi come l’ampio alettone posteriore e i passaruota allargati, traggono ispirazione dalle competizioni motoristiche e migliorano la stabilità e il feedback del veicolo ad alte velocità. Il nuovo colore Performance Blue Pearl esalta ulteriormente l’identità stilistica e sportiva del modello.

Non solo prestazioni: Hyundai ha integrato soluzioni innovative come l’N Drift Optimizer, che permette ai conducenti di personalizzare le derapate, rendendo la IONIQ 6 N un’automobile versatile, pensata sia per la pista che per l’uso quotidiano.

Questo nuovo lancio segna un ulteriore passo avanti nel cammino verso l’elettrificazione di Hyundai, dimostrando la volontà del marchio di ridefinire il settore delle auto elettriche ad alte prestazioni. Presso il Goodwood Festival, gli appassionati hanno avuto l’opportunità di vedere la IONIQ 6 N in azione, sottolineando il continuo impegno di Hyundai verso l’innovazione e il progresso tecnologico nel settore automobilistico.