Hyundai svela l’anteprima dei lussuosi interni di IONIQ 9: un salotto ispirato alla natura

Hyundai ha sollevato il velo sui dettagli degli interni del suo primo SUV completamente elettrico a 7 posti, IONIQ 9, attraverso un nuovo teaser che ha lasciato intendere uno stile “lounge” e ispirazioni naturali.

Con un design spazioso e flessibile, IONIQ 9 promette di offrire un ambiente confortevole e sofisticato per tutti i passeggeri. Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center, ha dichiarato: “IONIQ 9 offre un ambiente in stile ‘lounge’ esclusivo. I suoi interni ispirati alla natura e a un concetto di salotto riflettono il nostro approccio progressivo nel disegno del futuro della mobilità”.

Il nuovo SUV rappresenta l’ingresso di Hyundai nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni, seguendo il successo dei modelli IONIQ 5 e IONIQ 6. L’utilizzo dell’avanzata Electric-Global Modular Platform (E-GMP) permette di offrire interni spaziosi con pavimento piatto per tutte e tre le file di sedili, facilitando gli spostamenti all’interno del veicolo.

Il design interno, caratterizzato da elementi morbidi ed ellittici, crea un’atmosfera sofisticata e accogliente. In grado di ospitare fino a sette persone e di adattarsi a diverse situazioni, IONIQ 9 si distingue per la sua versatilità e comfort. La sua silhouette Aerosthetic si sposa perfettamente con un abitacolo pensato per essere rilassante e funzionale.

Ulteriori dettagli sul modello saranno rivelati in occasione dell’anteprima mondiale che si terrà a Los Angeles a novembre. Hyundai Motor Company, fondata nel 1967, si posiziona come leader nell’elettrificazione e nella ricerca di soluzioni di mobilità avanzate.

Con IONIQ 9, Hyundai dimostra di puntare sulla sostenibilità e sull’innovazione, continuando ad investire in tecnologie all’avanguardia per offrire veicoli zero emissioni con celle a combustibile a idrogeno e tecnologie EV all’avanguardia.