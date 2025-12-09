“I bambini fanno oou”: Cuta e Nitro uniscono due generazioni nel nuovo singolo

Un incontro tra generazioni e visioni artistiche dà vita a un brano destinato a lasciare il segno. Cuta annuncia “I bambini fanno oou”, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Nitro, in uscita venerdì 12 dicembre per Gold Leaves Acaddemy. Il pezzo rappresenta un viaggio lucido e provocatorio nella realtà contemporanea, tra sarcasmo, rabbia e ironia amara.

Secondo quanto dichiarato, “I bambini fanno oou” è una sorta di specchio deformante della società di oggi. Il celebre ritornello che riecheggia nella memoria collettiva viene qui completamente ribaltato, trasformandosi in una caricatura feroce del presente, sospesa tra critica sociale e autoironia impietosa. Il brano, denso di energia e significati, mette in dialogo due universi artistici molto diversi ma complementari: da un lato la penna tagliente e dissacrante di Cuta, dall’altro la forza visionaria e ruvida di Nitro.

La collaborazione nasce da un raro allineamento artistico e dal rispetto reciproco tra i due rapper. Nitro, da anni figura di riferimento della scena rap italiana, ha riconosciuto in Cuta una voce fuori dagli schemi, capace di portare lo storytelling verso nuove direzioni. L’alchimia creativa fra i due artisti diventa così il motore del progetto: una fusione di linguaggi e generazioni che risuona come un dialogo tra passato e futuro del rap italiano.

Cuta, classe 2003 e originario di San Giuliano Milanese, è una delle voci emergenti più interessanti del panorama nazionale. Dopo gli esordi nel mondo delle battle nel 2021, il suo nome si è imposto rapidamente grazie a una serie di vittorie che lo hanno consacrato come punchliner di talento. La pubblicazione dell’EP Zero Alibi nel 2024 ha mostrato la sua maturità artistica, tra introspezione, emozioni personali e analisi sociale.

La sua affermazione definitiva arriva con la vittoria di “Nuova Scena 2”, il rap show di Netflix giudicato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Nel programma, Cuta ha presentato i brani Mica io e Sedicenne Incinta, collaborando anche con Gemitaiz. Dopo la vittoria, ha preso parte alla Red Bull Posse con Madman e Willie Peyote, prima di pubblicare una serie di singoli che hanno confermato la sua crescita: Sonniferi, 1%, Prossima vittima e Mettici la faccia.

Nitro, nonostante la sua giovane età, è oggi un veterano della scena rap italiana. Gli album Suicidol, No Comment, GarbAge e OUTSIDER gli hanno fatto ottenere riconoscimenti oro e platino, e la sua scrittura visionaria gli ha permesso di spaziare oltre i confini del genere urban. I recenti singoli Too Late con Madame, Rotten 2 e Scappa hanno anticipato INCUBI, il nuovo album uscito a novembre, preceduto dal brano *Storia di un artista*, in cui celebra la propria identità unica all’interno del panorama musicale italiano.

Con *I bambini fanno oou*, Cuta e Nitro costruiscono una fotografia cruda e provocatoria del presente, una canzone che non fa sconti e invita l’ascoltatore a riflettere. Tra ritmo, rabbia e sarcasmo, il brano mette a nudo le contraddizioni di una società in corsa, offrendo una narrazione in cui due generazioni si comprendono e si completano.

“I bambini fanno oou” non è solo un singolo, ma un manifesto artistico condiviso, in cui l’urgenza di raccontare si trasforma in una potente dichiarazione d’identità musicale.