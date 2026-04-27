I Cesaroni - Il ritorno: Fabio Rovazzi ospite d'eccezione nella terza puntata

I Cesaroni tornano su Canale 5 il 27 aprile con la terza puntata: Fabio Rovazzi guest star tra guai di cuore, strategie sentimentali e grandi colpi di scena.

Lunedì 27 aprile, in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento imperdibile con I Cesaroni - il ritorno, la serie amatissima diretta e interpretata da Claudio Amendola. In questa terza puntata, le dinamiche familiari a casa Cesaroni si fanno ancora più intense tra amori inaspettati, battaglie quotidiane e qualche colpo di scena spiazzante.

La Bottiglieria affronta un momento decisivo nello storico quartiere romano, mentre ognuno dei protagonisti si trova alle prese con i propri tormenti interiori: Marta, interpretata da Valentina Bivona, si avvicina sempre più ad Olmo (Andrea Arru), mentre Marco (Matteo Branciamore) tenta di riconquistarla con mezzi non proprio ortodossi. Mimmo (Federico Russo) e Ines (Chiara Mastalli) consolidano la loro sintonia, mentre il piccolo Adriano (Pietro Serpi) è travolto dai primi problemi di cuore, resi ancora più complicati dagli interventi spesso goffi ma teneri dei nonni Giulio (Claudio Amendola) e Carlo (Ricky Memphis).

A ribaltare la situazione arriva Fabio Rovazzi, nelle vesti di amico di Marco: il suo ingresso scuote la trama e offre una svolta inaspettata alle vicende del giovane Adriano, promettendo momenti di leggerezza e risate.

Walter (Ludovico Fremont) lotta per tenere il passo tra i tanti cambiamenti, Virginia (Marta Filippi) cerca invano di ignorare una nuova intesa sentimentale, mentre Livia (Lucia Ocone) movimenta tutto con le sue trovate imprevedibili. Tra messaggi a sorpresa, strategie goffe e verità che emergono, i Cesaroni barcollano tra sentimenti e imprevisti. Quando il cuore devia dalla rotta, ci si può davvero voltare dall'altra parte? Non per i Cesaroni.

Lunedì sera si preannuncia quindi ricco di emozioni e colpi di scena, con il ritorno di una delle famiglie più amate della TV italiana e una guest star destinata a lasciare il segno.