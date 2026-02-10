I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Bad Bunny ha trasformato l’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in uno spettacolo senza precedenti. Dal Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, la superstar portoricana ha infiammato il pubblico con un’esibizione epica, condividendo il palco con due icone mondiali, Lady Gaga e Ricky Martin. Secondo i dati diffusi da Apple Music, la performance ha generato un’ondata di ascolti e interazioni che ha superato ogni previsione.

Gli ascolti di Bad Bunny su Apple Music sono aumentati di sette volte subito dopo la fine dello show, segnando uno dei picchi musicali più alti registrati sulla piattaforma. I brani più riprodotti sono stati “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” e “Tití Me Preguntó”, che hanno presto scalato le classifiche globali. La canzone “BAILE INoLVIDABLE”, in particolare, è diventata il simbolo di questa crescita travolgente: negli Stati Uniti le riproduzioni sono salite del 54%, mentre a livello mondiale l’aumento è stato del 36%.

Il successo del singolo non si è fermato ai paesi di lingua spagnola. In Canada, Regno Unito e Brasile gli ascolti sono cresciuti rispettivamente del 60%, 54% e 43%. Anche le visualizzazioni del testo su Apple Music hanno registrato incrementi record, con un +119% negli Stati Uniti e un +79% a livello globale. “BAILE INoLVIDABLE” è inoltre balzata in vetta alla classifica della musica latina statunitense ed è entrata nella Top 10 dei brani più ascoltati in nove città americane, tra cui Chicago e Houston, dove ha guadagnato rispettivamente 50 e 71 posizioni.

Le città con il maggior numero di ascolti complessivi di Bad Bunny dopo l’Halftime Show sono state Città del Messico, New York, Los Angeles, Lima (Perù) e Chicago, seguite da Houston, Dallas, Miami, Santiago del Cile ed Ecatepec de Morelos. Numeri che confermano la portata globale dell’artista.

Oltre ai trionfi in streaming, anche la conferenza stampa dedicata all’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny ha battuto ogni record. Nei primi due giorni ha superato 63 milioni di visualizzazioni complessive, includendo streaming in diretta e clip diffusi sui social media, diventando la più vista nella storia del Super Bowl.

Il fenomeno Bad Bunny si è riflesso anche su Shazam. Da novembre le interazioni con i suoi brani sono cresciute mese dopo mese, e negli Stati Uniti la media dei riconoscimenti giornalieri è aumentata dell’8% a gennaio rispetto al mese precedente. Nello stesso mese, i brani dell’artista trasmessi in radio negli USA hanno toccato il livello più alto da giugno 2025, con una crescita del 13% nel semestre.

Il 16 gennaio, in concomitanza con l’uscita del trailer ufficiale dell’Halftime Show, le interazioni su Shazam per “BAILE INoLVIDABLE” sono aumentate del 130% rispetto alla media dei sette giorni precedenti, mentre il 17 e il 18 gennaio la stessa canzone è stata la più riconosciuta negli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altro Paese. Il 22 gennaio ha raggiunto il 30° posto nella classifica di Shazam americana, il miglior risultato dal febbraio 2025.

L’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny non è stato solo un momento musicale, ma un evento culturale globale. Con ascolti record, milioni di interazioni e una risposta planetaria, l’artista conferma il suo ruolo di leader nel panorama internazionale e consolida il legame tra la musica latina e il pubblico mainstream mondiale.