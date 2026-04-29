ICO, il giovane cantautore milanese, lancia il videoclip di Un Tramonto Per Due

Il nuovo singolo di ICO, giovane talento della scena milanese, è ora disponibile anche in videoclip. Il brano, dal titolo Un Tramonto Per Due, è stato lanciato in radio e sulle piattaforme digitali, portando alla ribalta un sound pop-rock che si distingue per le forti influenze alternative degli anni '90 rilette in chiave contemporanea.



Un Tramonto Per Due si caratterizza per la sua scrittura cantautorale e un'intensità emotiva crescente. Parte da strofe sospese e introspettive, aprendosi poi in un ritornello potente e arioso. Il finale, arricchito dalla presenza di archi e numerose stratificazioni sonore, amplifica ulteriormente l'impatto del brano.



ICO, all'anagrafe Ludovico Poggio, racconta così la nascita del brano: Il brano parla di uno smarrimento condiviso: due persone che affrontano insieme un senso di fine, tra amore e nichilismo, tra il bisogno di restare e la consapevolezza della propria fragilità. Al centro resta una domanda: cosa rimane di noi quando tutto sembra crollare? La risposta emerge nel finale, dove l'accettazione lucida della fragilità lascia spazio ad un messaggio universale: anche se siamo minuscoli, non siamo soli.



Ludovico Poggio nasce a Milano nel 2000 e si distingue già in giovane età per la sua autenticità e la cifra personale dello stile musicale. Inizia a suonare la chitarra a 16 anni e a scrivere i primi brani, sia in italiano che in inglese, solo un anno dopo. Tra le sue principali influenze si ritrovano icone della musica come Bob Dylan, The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Nirvana, Jeff Buckley, Led Zeppelin, Oasis, Ed Sheeran, Coldplay, Lucio Battisti e Fabrizio De André.



La determinazione di ICO si riflette nel suo percorso artistico: nel 2023 è riuscito ad auto-produrre dodici demo per il suo primo album in soli sei mesi. Nel 2024 ha ripreso la collaborazione con il suo ex insegnante Alessio Croci presso gli Atlantis Studio, intraprendendo un percorso sempre più strutturato e professionale.



Con Un Tramonto Per Due, ICO si conferma come una delle voci emergenti più autentiche del nuovo cantautorato italiano, capace di evocare emozioni profonde e temi universali attraverso la sua musica.