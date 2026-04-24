Ico lancia Un Tramonto Per Due: il singolo pop-rock che racconta la fragilità

È disponibile in radio e in digitale Un Tramonto Per Due, il nuovo singolo del giovane cantautore milanese Ico. Il brano si distingue per il suo stile pop-rock con forti influenze alternative anni '90, reinterpretate con un approccio contemporaneo. La canzone si apre con strofe sospese e introspettive, per poi sfociare in un ritornello potente e arioso. Il crescendo emozionale viene amplificato nel finale, arricchito da archi e stratificazioni sonore che donano profondità e intensità all'ascolto.

Il brano - racconta Ico - parla di uno smarrimento condiviso: due persone che affrontano insieme un senso di fine, tra amore e nichilismo, tra il bisogno di restare e la consapevolezza della propria fragilità. Al centro resta una domanda: cosa rimane di noi quando tutto sembra crollare? La risposta emerge nel finale, dove l'accettazione lucida della fragilità lascia spazio ad un messaggio universale: anche se siamo minuscoli, non siamo soli.

Ludovico Poggio, in arte Ico, è un cantautore nato a Milano nel 2000. La sua musica nasce da una forte esigenza espressiva e da una rara sensibilità emotiva, che si riflette in brani intimi e personali. Ico ha iniziato a suonare la chitarra a 16 anni e già a 17 scriveva le sue prime canzoni sia in italiano che in inglese, sviluppando uno stile autentico e privo di compromessi con le mode del momento.

Le sue influenze spaziano tra icone italiane e internazionali, dai Beatles a Radiohead, passando per Jeff Buckley, Nirvana, Led Zeppelin, Ed Sheeran, Coldplay, Lucio Battisti e Fabrizio De André. Nel 2023 Ico si è messo in mostra per la sua determinazione, autoproducendo 12 demo per il suo album d'esordio in soli sei mesi, segno di una visione artistica già chiara e definita. Nel 2024 ha ripreso la collaborazione con Alessio Croci all'Atlantis Studio, avviando un percorso più strutturato e professionale.

Un Tramonto Per Due conferma la maturità musicale di Ico, abile nel fondere scrittura d'autore ed energia sonora in una proposta originale e intensa, capace di esplorare emozioni profonde mantenendo uno sguardo universale sul tema della fragilità umana.