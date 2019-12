Il Casco Spartan GT Carbon di Shark Helmets in versione Carbon Skin disponibile da Natale

Chi non può più aspettare una delle novità di casa Shark presentata a Eicma 2019 – Lo SPARTAN GT CARBON – sarà felice di sapere che la disponibilità di questo prodotto nei negozi è prevista già per i giorni di Natale, sebbene solo per la versione Carbon Skin (cod. HE7002-DAD).

Per le altre varianti grafiche si dovrà invece attendere la fine del mese di gennaio. Spartan GT Carbon rappresenta la massima evoluzione del prodotto Sport Touring: è infatti un casco silenzioso e stabile durante i viaggi più lunghi, oltre a essere anche particolarmente leggero e performante nella guida veloce, dove si apprezzano la sua completa dotazione di accessori e l’efficace ventilazione interna. Nuova la visiera, che deriva direttamente da quella del top di gamma sportivo Shark, dalla quale riprende lo spessore differenziato e la Classe ottica 1.

RICERCA&SVILUPPO PRIMA DI TUTTO

Il reparto R&D di Shark ha studiato questo nuovo prodotto utilizzando due tecnologie distinte: FEA (una simulazione numerica che ottimizza la resa nei crash test), per garantire un livello di protezione ottimale, e CFD (fluido dinamica computazionale), per riuscire a perfezionare la stabilità aerodinamica del casco e i flussi d’aria, minimizzare il rumore e avere una ventilazione interna del casco adeguata, grazie a un ottimo sistema di raffreddamento ed estrazione dell’aria calda. In particolare, la presenza di un doppio spoiler con estrattori d’aria ottimizza i percorsi aerodinamici e il controllo della temperatura all’interno del casco. La visiera presenta anche un nuovo meccanismo di blocco frontale, che permette una posizione leggermente aperta, a favore del disappannamento in condizioni difficili. Di serie, comunque, è prevista la visiera PinLock® MaxVision.

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER I CASCHI SPORT GT

Il nuovo casco integrale Spartan GT Carbon, usufruisce delle ultime innovazioni e delle competenze storiche di SHARK. La sovrapposizione di vari strati di fibre e carbonio, associata all’EPS (expanded polystyrene) in multidensità, offre un elevatissimo livello di protezione.

VISIERA VZ 300 ISPIRATA AL MODELLO RACING



La nuova visiera dello SPARTAN GT Carbon si ispira alla VZ100 di serie sul nostro modello racing il RACE-R PRO GP, adottato da tutti i piloti Shark. Questa visiera è in grado di offrire una qualità ottica unica, ed è stata ideata per essere in classe ottica 1 a spessore variabile, in modo da evitare qualunque distorsione visiva.

COMFORT OTTIMALE



Lo Spartan GT Carbon ha guanciali “morpho” 3D, per adattarsi perfettamente a ogni fisionomia, offrendo così un comfort e un sostegno ottimali durante i lunghi viaggi. Propone inoltre interni in tessuto “ALVEOTECH” garantiti SANITIZED® per assicurare un’efficacia antimicrobica, anti-odore e anti-sudore, nonché un doppio sottogola per scegliere quale usare in estate o in inverno.

NUOVO MECCANISMO INNOVATIVO PER I SUPPORTI LATERALI



Novità anche per le placche laterali

• Nuova posizione di blocco centrale per migliorare l’ingresso dell’aria

• 4 punti di aggancio laterali

• Movimento “ultra soft” della visiera

• Supporti laterali SHARK SKIN per evitare l’effetto “buffeting” (perturbazioni aerodinamiche) e permettere la riduzione del rumore all’altezza delle orecchie

SHARK EMERGENCY REMOVE SYSTEM

Nuovo concetto “SHARK EMERGENCY REMOVE SYSTEM” per togliere in maniera rapida e intuitiva il paranuca e i guanciali in caso d’incidente. Per la prima volta, inoltre, il sistema presenta delle icone e dei numeri che facilitano il lavoro dei soccorritori per togliere il casco a chi ha subito l’incidente.

SISTEMA DI AERAZIONE

Sistema di aerazione regolabile e ottimizzato:

• Mentoniera a doppio ingresso con circolazione dell’aria guidata verso la visiera

• Aerazione superiore ergonomica: meccanismo scorrevole integrato per assicurare un’aerazione ottimale

• Doppio estrattore d’aria per creare un “effetto Venturi” con sistema di controllo centrale ON/OFF

Highlights TIPO DI CASCO:

Casco integrale GT TIPO DI UTILIZZO:

Sport GT / Roadster

STRUTTURA E SICUREZZA:

• Calotta in fibre di carbonio e fibre di vetro multi-assiali

• 2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale

• Fibbia “doppia D”

• EPS (Expanded polystyrene) multi-densita

• “Shark Emergency Remove System”, per uno smontaggio rapido degli interni del casco in caso di emergenza VISIERA:

• Visiera di classe ottica 1 con spessore variabile e trattamento antigraffio. Senza alcuna distorsione

• Pinlock Max Vision® fornito insieme al casco

• Nuovo sistema ergonomico di blocco della visiera

• Movimento “ultra soft” della visiera

• Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

• Sistema di smontaggio rapido della visiera

INTERNI:

• Tessile “Alveotech” con proprietà antimicrobiche omologato Sanitized®

• Lato interno smontabile e lavabile in lavatrice (massimo 30 °C)

• Guanciali “3D morpho”

• Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali

• Sottogola anti-turbolenza

• Maschera anti-appannamento • Slot previsto per l’interfono Sharktooth®

AERODINAMICA E AERAZIONE:

• 2 ingressi d’aria

• 2 estrattori d’aria con posizione ON/OFF

• Aerodinamica ottimizzata grazie ad analisi CFD (Computational Fluid Dynamics)

• Fissaggi laterali della visiera “SHARK skin” con profilo aerodinamico, per favorire la riduzione passiva dei rumori

FINITURE:

• Carbon skin

Taglie: dalla XS alla XXL

Garanzia: 5 anni

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0