Il Cielo è di Tutti: Concerto di Solidarietà riempie l’Arena di Verona

Un’esplosione di gioia e solidarietà ha riempito l’Arena di Verona lo scorso sabato 10 maggio, quando 830 bambini provenienti da tutta Italia si sono esibiti in un concerto emozionante intitolato Il cielo è di tutti. L’evento, organizzato dalla Fondazione Arena di Verona con il supporto di Generali Italia, ha visto i piccoli protagonisti cantare il celebre Va’, pensiero di Giuseppe Verdi, regalando un pomeriggio indimenticabile a migliaia di famiglie in un’Arena completamente sold out.

L’evento è stato ispirato dalla poesia di Gianni Rodari, letta durante il pomeriggio dal Sovrintendente di Fondazione Arena, Cecilia Gasdia. “Il cielo è di tutti,” ha rimarcato il Sovrintendente, sottolineando il significato di inclusione e condivisione che ha guidato l’evento. La manifestazione ha visto anche la presenza del Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e del General Manager di Generali Italia Massimo Monacelli.

Il cuore della manifestazione sono stati i 33 cori di voci bianche, provenienti da città come Genova, Napoli, Bologna, Milano, Roma, Cagliari e molti altri. Tra questi, il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, ha avuto un ruolo di primo piano, accompagnato dai cori della Galassia dell’Antoniano e dal Piccolo Coro di Caivano. La manifestazione è stata un vero e proprio viaggio musicale attraverso canzoni come Le piccole cose belle, Il caffé della Peppina e Heal the world, che hanno suscitato entusiasmo e partecipazione dal pubblico.

Particolare menzione è stata data al Piccolo Coro di Caivano, nato da un progetto del Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano Opere-Francescane, che ha eseguito brani come *Il coccodrillo come fa?* e *Il domani*. Questo coro rappresenta un importante progetto di inclusione e crescita per i bambini della periferia campana.

Al di là della musica, l’evento ha avuto un forte impatto solidale, supportando l’iniziativa Operazione Pane, che affianca lo Zecchino d’Oro nel sostegno a 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo. Questo spirito di solidarietà e altruismo è stato possibile anche grazie ai tanti volontari e alle collaborazioni con organizzazioni come la Provincia di Verona.

La presentazione dell’evento è stata affidata a Walter Rolfo, affiancato da volti noti come Mìmi e Nartico dello Zecchino d’Oro, insieme a Marco Di Buono e Arianna Ciampoli di Rai Radio Kids. *”È stata una giornata dedicata alla musica e ai sogni dei più piccoli,”* ha dichiarato Rolfo, enfatizzando l’importanza della musica come veicolo di crescita personale e collettiva.

L’impegno della Fondazione Arena attraverso il progetto Arena Young prosegue con l’obiettivo di coinvolgere scuole, giovani e famiglie, promuovendo l’arte come strumento di crescita culturale e personale. Inoltre, grazie al supporto di Zuegg e Forno Bonomi, a tutti i bambini partecipanti è stato riservato uno zainetto con merenda.

Il cielo è di tutti si conferma un appuntamento imperdibile che unisce musica, cultura e solidarietà, rendendo protagonisti i giovani talenti in un contesto magico come l’Arena di Verona. Questa iniziativa riflette il cuore pulsante delle attività dell’Antoniano, da sempre impegnato a promuovere valori di fratellanza e cura reciproca attraverso progetti che, come questo, lasciano un segno indelebile nelle vite dei più piccoli e non solo.