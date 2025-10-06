Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Ci sono concerti che si aspettano. E poi ci sono quelli che si desiderano. Quello dei Negramaro a Eboli, martedì 14 ottobre 2025, apparteneva decisamente alla seconda categoria. Sei anni di attesa, un legame profondo con la Campania e una storia ventennale che non ha mai smesso di evolversi. Quando le luci del PalaSele si sono spente e Giuliano Sangiorgi ha attaccato la prima nota è stato subito chiaro: non era solo l’inizio di un tour, era un ritorno a casa.

La band è salita sul palco con l’energia di chi ha ancora qualcosa da dire. Il pubblico ha risposto con la voce, con le mani, con il cuore.

I Negramaro non sono solo una band: sono un’amicizia nata sui banchi dell’università, cresciuta negli anni zero, sostenuta dall’intuito di Caterina Caselli, trasformata in un percorso discografico straordinario. Otto album di studio, brani cult, tournée memorabili, docu-film, un’identità riconoscibile. E oggi, con “Free Love”, hanno trovato un nuovo linguaggio: più maturo, più intimo, ma sempre capace di esplodere dal vivo.

Sul palco di Eboli hanno suonato i nuovi brani per la prima volta dal vivo, ma anche i pezzi che hanno segnato una generazione. Ogni canzone è diventata un coro. Ogni coro, un ricordo condiviso. L’apertura di questo tour non è stata solo uno show: è stato il primo capitolo di una stagione live gigantesca, quella firmata Anni 60 produzioni, che trasformerà il PalaSele in uno dei palchi più importanti d’Italia.

Dopo i Negramaro, arriveranno Salmo, Mengoni, Elodie, Elisa, Marracash, Annalisa, e poi nel 2026 Achille Lauro, Umberto Tozzi, Renato Zero, Blanco, Notre Dame de Paris, fino all’evento che già fa sognare i fan: Laura Pausini nel 2027.

Il concerto del 14 ottobre ha acceso la miccia. Il resto sarà una stagione da vivere sottopalco, con la pelle d’oca e la musica a tutto volume. I Negramaro hanno acceso la miccia.

Da qui in poi, al PalaSele, non si spegneranno più le luci.

I PROSSIMI EVENTI AL PALASELE 2025/2026

OTTOBRE 2025

Sabato 18 ottobre – SALMO (Salmo World Tour 2025)

NOVEMBRE 2025

Domenica 2 novembre (sold out) – MARCO MENGONI

Martedì 4 novembre – MARCO MENGONI

Mercoledì 5 novembre – MARCO MENGONI

Sabato 8 novembre – ELODIE (Elodie Show 2025)

Martedì 18 novembre – ELISA (Palasport 2025, ritorno anche il 9 maggio 2026)

Venerdì 28 novembre – MARRACASH (MarraPalazzi25)

DICEMBRE 2025

Martedì 2 dicembre – ANNALISA (Capitolo I)

MARZO 2026

Mercoledì 4 marzo (sold out) – ACHILLE LAURO (Palazzetti Live 2026)

Giovedì 5 marzo – UMBERTO TOZZI (L’Ultima Notte Rosa – The Final Show)

Lunedì 23 marzo – LUCHÈ (Arena Tour Palasport 25/26 – nuova data)

Sabato 28 marzo (sold out) – OLLY (Tutta Vita Tour)

APRILE 2026

Sabato 4 aprile – RENATO ZERO (L’Ora Zero in Tour 2026)

Sabato 18 e Domenica 19 aprile – NOTRE DAME DE PARIS

MAGGIO 2026

Martedì 5 maggio – BLANCO (Il primo tour nei palazzetti)

Sabato 9 maggio – ELISA (Palasport Live 2026)

E infine l’evento che già fa tremare tutto:

9 novembre 2027 – LAURA PAUSINI