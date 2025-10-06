Connect with us

Hi, what are you looking for?

NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Published

Ci sono concerti che si aspettano. E poi ci sono quelli che si desiderano. Quello dei Negramaro a Eboli, martedì 14 ottobre 2025, apparteneva decisamente alla seconda categoria. Sei anni di attesa, un legame profondo con la Campania e una storia ventennale che non ha mai smesso di evolversi. Quando le luci del PalaSele si sono spente e Giuliano Sangiorgi ha attaccato la prima nota è stato subito chiaro: non era solo l’inizio di un tour, era un ritorno a casa.

La band è salita sul palco con l’energia di chi ha ancora qualcosa da dire. Il pubblico ha risposto con la voce, con le mani, con il cuore.

I Negramaro non sono solo una band: sono un’amicizia nata sui banchi dell’università, cresciuta negli anni zero, sostenuta dall’intuito di Caterina Caselli, trasformata in un percorso discografico straordinario. Otto album di studio, brani cult, tournée memorabili, docu-film, un’identità riconoscibile. E oggi, con “Free Love”, hanno trovato un nuovo linguaggio: più maturo, più intimo, ma sempre capace di esplodere dal vivo.

Sul palco di Eboli hanno suonato i nuovi brani per la prima volta dal vivo, ma anche i pezzi che hanno segnato una generazione. Ogni canzone è diventata un coro. Ogni coro, un ricordo condiviso. L’apertura di questo tour non è stata solo uno show: è stato il primo capitolo di una stagione live gigantesca, quella firmata Anni 60 produzioni, che trasformerà il PalaSele in uno dei palchi più importanti d’Italia.

Dopo i Negramaro, arriveranno Salmo, Mengoni, Elodie, Elisa, Marracash, Annalisa, e poi nel 2026 Achille Lauro, Umberto Tozzi, Renato Zero, Blanco, Notre Dame de Paris, fino all’evento che già fa sognare i fan: Laura Pausini nel 2027.

Il concerto del 14 ottobre ha acceso la miccia. Il resto sarà una stagione da vivere sottopalco, con la pelle d’oca e la musica a tutto volume. I Negramaro hanno acceso la miccia.
Da qui in poi, al PalaSele, non si spegneranno più le luci.

I PROSSIMI EVENTI AL PALASELE 2025/2026

OTTOBRE 2025

  • Sabato 18 ottobre – SALMO (Salmo World Tour 2025)

NOVEMBRE 2025

  • Domenica 2 novembre (sold out) – MARCO MENGONI

  • Martedì 4 novembre – MARCO MENGONI

  • Mercoledì 5 novembre – MARCO MENGONI

  • Sabato 8 novembre – ELODIE (Elodie Show 2025)

  • Martedì 18 novembre – ELISA (Palasport 2025, ritorno anche il 9 maggio 2026)

  • Venerdì 28 novembre – MARRACASH (MarraPalazzi25)

DICEMBRE 2025

  • Martedì 2 dicembre – ANNALISA (Capitolo I)

MARZO 2026

  • Mercoledì 4 marzo (sold out) – ACHILLE LAURO (Palazzetti Live 2026)

  • Giovedì 5 marzo – UMBERTO TOZZI (L’Ultima Notte Rosa – The Final Show)

  • Lunedì 23 marzo – LUCHÈ (Arena Tour Palasport 25/26 – nuova data)

  • Sabato 28 marzo (sold out) – OLLY (Tutta Vita Tour)

APRILE 2026

  • Sabato 4 aprile – RENATO ZERO (L’Ora Zero in Tour 2026)

  • Sabato 18 e Domenica 19 aprile – NOTRE DAME DE PARIS

MAGGIO 2026

  • Martedì 5 maggio – BLANCO (Il primo tour nei palazzetti)

  • Sabato 9 maggio – ELISA (Palasport Live 2026)

E infine l’evento che già fa tremare tutto:

9 novembre 2027 – LAURA PAUSINI

  • “Io Canto World Tour 2026/2027”
In this article:, , , , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Tecnologia

LG QNED evo AI QNED86 da 100″: il nuovo gigante dell’intrattenimento domestico arriva in Italia

Motori

Volkswagen Group Italia: cambio alla guida dei Brand

Giochi

Armor King “The Dark Supernova” ora disponibile in TEKKEN 8

Motori

Honda svela il restyling della Civic: design sportivo, interni migliorati e prestazioni ibride al top

Giochi

La magia natalizia su console e PC: arriva The Elf on the Shelf – Eroi del Natale

Spettacolo

THE LAST DINNER PARTY pubblicano il nuovo album “FROM THE PYRE”

Motori

Stellantis e Pony.ai insieme per promuovere lo sviluppo dei robotaxi in Europa

Motori

Opel porta in scena la sua storia iconica nella mostra “Opel Love” a Saragozza

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Spettacolo

North Sails presenta North Tech Collection

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Motori

Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Con un mix di emozione e anticipazione, si accendono nuovamente le luci sul PALASELE per la stagione live 2025/2026, un evento attesissimo dagli appassionati...

6 Ottobre 2025

Spettacolo

Max Pezzali: Nuove Date e Biglietti per “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

La spettacolare maratona musicale di Max Pezzali, “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, continua ad affascinare i fan, promettendo un’estate indimenticabile nel...

15 Settembre 2025
Stazione Salerno Irno Stazione Salerno Irno

Società

Napoli–Salerno, terminati i lavori di potenziamento: tornano i treni sulle tratte interrotte

Si sono conclusi nei tempi previsti gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea storica Napoli – Salerno e nella stazione di...

3 Settembre 2025

Spettacolo

I Kraftwerk tornano in Italia: due concerti imperdibili a luglio

I pionieri della musica elettronica, i leggendari Kraftwerk, faranno ritorno in Italia per due date imperdibili a luglio. La storica band di Düsseldorf si...

17 Luglio 2025