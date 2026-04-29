Il Piccolo Principe a Locarno: Paolo Ruffini sarà l'Aviatore nello spettacolo evento

Il Piccolo Principe torna sul palco con una veste rinnovata e una sorpresa d'eccezione: il 19 dicembre 2026 al Palexpo FEVI di Locarno, sarà Paolo Ruffini a interpretare l'Aviatore nel celebre spettacolo teatrale ispirato all'opera senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry.

Prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, lo show è giunto alla sua quinta edizione dopo anni di successi, con oltre 180.000 biglietti venduti dal 2023 e un pubblico incantato di tutte le età. Sul palco, Paolo Ruffini porterà la sua capacità di unire leggerezza, emozione e profondità a uno dei ruoli più iconici della letteratura.

Accanto a Ruffini, nei panni del Piccolo Principe, torna Nicholas Ori, giovane talento già protagonista del podcast e spettacolo teatrale "Il Babysitter - Quando diventerai piccolo capirai". La produzione, fedele allo spirito originale del libro, propone uno spettacolo che va oltre le parole e coinvolge con racconto, musica, canto, circo e teatro performativo. Ogni scena è studiata per parlare direttamente all'immaginazione e al cuore degli spettatori.

"Il Piccolo Principe è una storia che tutti conoscono, ma che forse nessuno ricorda davvero. È proprio questa la prova della verità ribadita dall'autore: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. Ma quali sono le cose importanti? Sono quelle che ci sono state insegnate da bambini e che, diventando adulti, abbiamo dimenticato. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria."

Il cast creativo è di assoluto rilievo: Stefano Genovese alla regia, Carmelo Giammello alle scene, Paolo Silvestri alla direzione e arrangiamenti musicali e Guido Fiorato ai costumi. Lo spettacolo intende trasportare il pubblico in un viaggio emotivo e visivo, celebrando le lezioni senza tempo del Piccolo Principe.

L'opera originale, pubblicata nel 1943, è il secondo libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia con oltre 600 lingue e dialetti e oltre 200 milioni di copie vendute - 19 milioni solo in Italia. Un successo senza tempo che ancora oggi incanta intere generazioni.

Paolo Ruffini vanta una carriera poliedrica tra cinema, teatro, televisione e impegno sociale. Dagli esordi nel film Ovosodo ai successi al botteghino con registi come Virzì, Parenti e Vanzina, ha esordito alla regia con Fuga di cervelli e firmato documentari come PerdutaMente e Ragazzaccio. Volto di Colorado e di programmi come Zelig On su Italia 1, è autore di sette libri e promotore di progetti teatrali inclusivi come Up&Down e Din Don Down, raccogliendo oltre 250.000 spettatori e riconoscimenti come il Nastro d'Argento. Attivissimo anche sui social, Ruffini supera i 6 milioni di follower tra Instagram, Facebook e TikTok, grazie ai video podcast in cui dialoga con bambini e anziani su grandi temi della vita.