Il silenzio degli altri di Eva Libertad: un ritratto intenso sulla diversità premiato in tutto il mondo

Il silenzio degli altri, film d'esordio della regista spagnola Eva Libertad, arriva nelle sale italiane dal 28 maggio dopo un trionfale percorso nei festival internazionali. Presentato in anteprima alla Berlinale nella sezione Panorama, dove ha vinto il Premio del Pubblico, il film si è poi imposto al Málaga Spanish Film Festival come Miglior Film e ha raccolto importanti riconoscimenti come il Premio della Giuria al Seattle International Film Festival, i premi al Bari International Film Festival e il prestigioso Premio del Pubblico LUX del Parlamento Europeo. A coronamento del suo successo, il film si è aggiudicato diversi premi ai recenti Goya, tra cui Miglior Film e Miglior Opera Prima.

A interpretare la pellicola sono Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta e Joaquín Notario. La storia ruota attorno ad Ángela, una donna sorda che aspetta una figlia dal suo compagno Héctor, udente. L'arrivo della bambina sconvolge la loro relazione, costringendo Ángela ad affrontare le sfide poste dal crescere sua figlia in un mondo che non è fatto per madri come lei.

Il film esplora con sensibilità i temi della comunicazione e dell'identità, offrendo un ritratto intenso e originale della diversità e dei suoi ostacoli, specialmente nel contesto familiare e nel rapporto genitoriale. La narrazione invita lo spettatore ad aprirsi a prospettive differenti dalle proprie, sottolineando quanto la diversità sia una ricchezza che arricchisce ogni fase della vita.

Il pubblico romano potrà vedere il film in anteprima il 6 maggio al Cinema Quattro Fontane, durante la 19ª edizione de La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. La distribuzione nelle sale italiane partirà il 28 maggio, offrendo così una preziosa occasione di confronto e riflessione sull'inclusione e sull'empatia.