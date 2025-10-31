Il Sony Music Store al Lucca Comics & Games 2025: un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica

Il Lucca Comics & Games 2025 si arricchisce di un’esperienza musicale unica grazie alla presenza del SONY MUSIC STORE, aperto fino a domenica 2 novembre. Questa tappa imprescindibile per gli appassionati di musica e arte si trova nel cuore del festival presso lo storico negozio “Sky Stone and Songs” in Via Vittorio Veneto, 7 a Lucca.

All’interno dello store, i visitatori possono esplorare un’ampia selezione di titoli internazionali e italiani, colonne sonore di film e anime tanto amati e scoprirne le edizioni esclusive disponibili solo in occasione del festival. La posizione è strategica per chiunque voglia immergersi in un’atmosfera unica di musica e cultura, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Un fitto calendario di eventi personalizzati arricchisce l’esperienza. Venerdì 31 ottobre, i PINGUINI TATTICI NUCLEARI incontreranno i fan per celebrare i cinque anni dall’uscita di “Ahia!”, un album che ha conquistato sei Dischi di Platino. La nuova edizione limitata presenta una copertina creata con l’artista Emiliano Ponzi. L’evento avrà luogo presso il PalaDediche alle ore 14:00, accessibile tramite l’acquisto del vinile presso il Sony Music Store.

Giorgio Vanni & DJ Matrix si esibiranno sabato 1 novembre alle 13:00, presentando il nuovo EP “Onda Energetica”. Anche in questo caso, per accedere al firmacopie sarà necessario acquistare il CD o il vinile presso il negozio. Lo stesso giorno, alle 16:00, FRANCESCA MICHIELIN presenterà il suo nuovo EP “Anime”, un’opera che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro intimo e delicato. L’acquisto del disco presso lo store è il passaporto per il firmacopie.

Tra i momenti imperdibili del festival, venerdì 31 ottobre alle 15:30, presso l’Antico Caffè delle Mura, NITRO presenterà il suo nuovo album “Incubi” in un meet&greet esclusivo, seguito da una performance dal vivo. L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità unica di preordinare le edizioni limitate del nuovo album.

Per chiudere in bellezza, sabato 1 novembre alle ore 18:00, il Piazzale Giuseppe Verdi ospiterà un djset di DJ MATRIX con la partecipazione speciale di Giorgio Vanni. L’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.