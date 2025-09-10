IMAGinACTION 2025: a Ravenna il Festival Internazionale del Videoclip

Ravenna si prepara ad accogliere IMAGinACTION 2025, il Festival Internazionale del Videoclip ideato e prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e diretto artisticamente dal regista Stefano Salvati. L’appuntamento, in programma dal 2 al 4 ottobre 2025, si conferma uno degli eventi più attesi del panorama musicale e audiovisivo italiano.

La serata inaugurale del 2 ottobre al Teatro Alighieri sarà un grande evento corale. Accanto al già annunciato Riccardo Cocciante, salirà sul palco anche Marco Masini, che proporrà un viaggio nella sua carriera attraverso brani live e racconti, da “Disperato” – con cui vinse Sanremo Giovani nel 1990 – fino a successi intramontabili come “T’innamorerai”, “Ci vorrebbe il mare” e “Vaffanculo”. Un concerto-racconto che unisce musica e parole, capace di emozionare diverse generazioni di fan.

Non mancherà un momento di grande suggestione con Francesca Fabbri Fellini, giornalista e ultima discendente della famiglia Fellini, che presenterà il cortometraggio “La Fellinette”, favola sospesa tra sogno e realtà dedicata al grande maestro del cinema Federico Fellini, suo zio.

Durante la stessa serata verrà consegnato lo Young IMAGinACTION AI Award 2025, premio dedicato quest’anno al tema dell’intelligenza artificiale applicata all’audiovisivo. I tre lavori finalisti saranno valutati da una giuria presieduta da Domenico Liggeri insieme al direttore artistico Stefano Salvati. A seguire, sarà proiettato in anteprima il trailer del docufilm “Il Mio Nome è Riccardo”, realizzato con Rai Documentari e in onda in prima serata su RAI 1 nel 2026, un racconto intimo e appassionato della vita e della carriera di Riccardo Cocciante. A condurre la serata inaugurale sarà il giornalista Paolo Giordano.

Il 3 ottobre la Multisala Cinemacity di Ravenna ospiterà una serata speciale dedicata a Vasco Rossi, con la proiezione del film restaurato “È solo un Rock’n’Roll Show” diretto da Stefano Salvati. All’incontro parteciperà anche lo storico chitarrista Maurizio Solieri, mentre la conduzione sarà affidata al giornalista e scrittore Stefano Mannucci.

Il gran finale del 4 ottobre sarà invece un omaggio agli anni ’90 e al fenomeno degli 883. Al Cinemacity verranno proiettati i videoclip restaurati di “Nord Sud Ovest Est”, insieme a contenuti inediti tratti dal film cult “Jolly Blu”. Ospite speciale della serata sarà Alessia Merz, simbolo di quella stagione musicale e televisiva.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato il prestigioso premio Miglior Videoclip dell’anno 2025, riconoscimento conferito dall’Academy di IMAGinACTION.

Un dettaglio importante che impreziosisce ulteriormente l’evento: l’intero ricavato dei biglietti della serata inaugurale del 2 ottobre, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna.