Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Cosimo Buccolieri

Spettacolo

IMAGinACTION 2025: a Ravenna il Festival Internazionale del Videoclip

Published

Ravenna si prepara ad accogliere IMAGinACTION 2025, il Festival Internazionale del Videoclip ideato e prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e diretto artisticamente dal regista Stefano Salvati. L’appuntamento, in programma dal 2 al 4 ottobre 2025, si conferma uno degli eventi più attesi del panorama musicale e audiovisivo italiano.

La serata inaugurale del 2 ottobre al Teatro Alighieri sarà un grande evento corale. Accanto al già annunciato Riccardo Cocciante, salirà sul palco anche Marco Masini, che proporrà un viaggio nella sua carriera attraverso brani live e racconti, da “Disperato” – con cui vinse Sanremo Giovani nel 1990 – fino a successi intramontabili come “T’innamorerai”, “Ci vorrebbe il mare” e “Vaffanculo”. Un concerto-racconto che unisce musica e parole, capace di emozionare diverse generazioni di fan.

Non mancherà un momento di grande suggestione con Francesca Fabbri Fellini, giornalista e ultima discendente della famiglia Fellini, che presenterà il cortometraggio “La Fellinette”, favola sospesa tra sogno e realtà dedicata al grande maestro del cinema Federico Fellini, suo zio.

Durante la stessa serata verrà consegnato lo Young IMAGinACTION AI Award 2025, premio dedicato quest’anno al tema dell’intelligenza artificiale applicata all’audiovisivo. I tre lavori finalisti saranno valutati da una giuria presieduta da Domenico Liggeri insieme al direttore artistico Stefano Salvati. A seguire, sarà proiettato in anteprima il trailer del docufilm “Il Mio Nome è Riccardo”, realizzato con Rai Documentari e in onda in prima serata su RAI 1 nel 2026, un racconto intimo e appassionato della vita e della carriera di Riccardo Cocciante. A condurre la serata inaugurale sarà il giornalista Paolo Giordano.

Il 3 ottobre la Multisala Cinemacity di Ravenna ospiterà una serata speciale dedicata a Vasco Rossi, con la proiezione del film restaurato “È solo un Rock’n’Roll Show” diretto da Stefano Salvati. All’incontro parteciperà anche lo storico chitarrista Maurizio Solieri, mentre la conduzione sarà affidata al giornalista e scrittore Stefano Mannucci.

Il gran finale del 4 ottobre sarà invece un omaggio agli anni ’90 e al fenomeno degli 883. Al Cinemacity verranno proiettati i videoclip restaurati di “Nord Sud Ovest Est”, insieme a contenuti inediti tratti dal film cult “Jolly Blu”. Ospite speciale della serata sarà Alessia Merz, simbolo di quella stagione musicale e televisiva.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato il prestigioso premio Miglior Videoclip dell’anno 2025, riconoscimento conferito dall’Academy di IMAGinACTION.

Un dettaglio importante che impreziosisce ulteriormente l’evento: l’intero ricavato dei biglietti della serata inaugurale del 2 ottobre, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Spettacolo

OLIVIA RODRIGO e ROBERT SMITH dei CURE insieme nelle performance live al Glastonbury

Spettacolo

I-DAYS MILANO 2026: SYSTEM OF A DOWN sono i primi headliner annunciati

Motori

Fiat Grande Panda è il super premio de “La Ruota della Fortuna”

Tecnologia

IAA Mobility 2025: Elli lancia il progetto pilota per la ricarica bidirezionale

Società

PittaRosso Pink Parade 2025: tutta Italia unita per la prevenzione e la ricerca sui tumori femminili

Motori

Aprilia SR GT Replica 2025: lo scooter “urban adventure” che porta la MotoGP in città

Spettacolo

IMAGinACTION 2025: a Ravenna il Festival Internazionale del Videoclip

Sport

Audi Formula 1 Team e adidas: nuova partnership per una collezione in vista del 2026

Moda

Levi’s lancia i nuovi jeans 501 Thermodapt

Spettacolo

FRANCESCO DE GREGORI: da domani al cinema il film “NEVERGREEN” di Stefano Pistolini

Motori

Microlino porta la mobilità elettrica Made in Italy al Cannes Yachting Festival 2025

Spettacolo

WOLF ALICE: è online il nuovo video di “JUST TWO GIRLS” con la partecipazione di Lucy Boynton

Tecnologia

NIKON ZR: ecco la cinema-camera full-frame all in one

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Giochi

Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

Società

Stasera a “Zona Bianca”: la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e il turismo

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Giochi

Farming Simulator 25 si arricchisce con il Mercedes-Benz Trucks Pack
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

OLIVIA RODRIGO e ROBERT SMITH dei CURE insieme nelle performance live al Glastonbury

La superstar multiplatino e vincitrice di tre Grammy Awards, Olivia Rodrigo, continua a stupire i fan con nuove emozioni musicali. Il suo recente annuncio...

10 ore ago

Spettacolo

I-DAYS MILANO 2026: SYSTEM OF A DOWN sono i primi headliner annunciati

L’edizione 2026 dell’I-DAYS MILANO promette di essere memorabile con l’annuncio dei primi artisti che saliranno sul palco. Il 6 luglio 2026, l’Ippodromo Snai La...

10 ore ago

Spettacolo

FRANCESCO DE GREGORI: da domani al cinema il film “NEVERGREEN” di Stefano Pistolini

Inizia una settimana ricca di emozioni e celebrazioni per i fan di Francesco De Gregori. A partire da domani, 11 settembre, sarà possibile vedere...

14 ore ago

Spettacolo

WOLF ALICE: è online il nuovo video di “JUST TWO GIRLS” con la partecipazione di Lucy Boynton

La pluripremiata band Wolf Alice, già candidata ai GRAMMY AWARDS e vincitrice di un BRIT Award e del MERCURY PRIZE, ha rilasciato il video...

15 ore ago