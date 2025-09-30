Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition

Il Festival Car 2025 ha trasformato per un giorno il borgo collinare di Moncalieri in un vero e proprio salotto dell’automobile. L’evento, riconosciuto dalla FIVA, ha portato in Piemonte capolavori a quattro ruote provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di design e motori.

Il cuore della manifestazione è stato il Tour d’Elegance, la scenografica sfilata che ha visto 80 vetture storiche radunarsi al Castello di Moncalieri, patrimonio UNESCO, per poi attraversare le strade collinari fino a Revigliasco, dove hanno animato il borgo in un’atmosfera che univa storia, stile e passione automobilistica.

Ma il momento clou è stata la première mondiale della Microlino ‘55 Edition, un modello speciale che rende omaggio alle leggendarie microcar degli anni Cinquanta, reinterpretandone lo spirito con materiali d’eccellenza e una visione contemporanea della mobilità urbana.

“Siamo entusiasti di lanciare questa serie speciale come omaggio alla nascita delle microcar in Europa, iniziata nel 1955. Oggi vetture come la Microlino sono ancora più rilevanti di allora, perché garantiscono la più bassa impronta ecologica offrendo al tempo stesso un comfort paragonabile a quello di un’automobile”, ha dichiarato Oliver Ouboter, Co-Founder di Microlino.

Un’emozione particolare è stata sottolineata anche da Uberto Gavazzi, Country Manager Italia di Microlino: “Presentare la Microlino ‘55 Edition proprio qui, a pochi chilometri dal nostro stabilimento, è un momento che unisce emozione personale e orgoglio industriale. Questa vettura nasce in Piemonte e rappresenta il meglio di ciò che l’Italia sa fare: trasformare l’ingegno in bellezza, l’innovazione in stile, la sostenibilità in valore. Con la ‘55 Edition celebriamo la storia delle microcar italiane reinterpretandola con materiali d’eccellenza, artigianalità autentica e una visione rivolta al futuro.”

Alla base del progetto c’è il lavoro di ERRE Company e di Alcantara, che hanno dato vita a un esemplare unico nel suo genere. “Questo progetto è per noi l’esito di uno studio di CMF che unisce ricerca materica e stile sartoriale: ogni dettaglio racconta una filosofia di lusso discreto e contemporaneo”, ha spiegato Domenico Lubrano, ERRE Design Studio Manager.

“La collaborazione tra Alcantara e Microlino esprime i valori che da sempre caratterizzano il nostro materiale: italianità, attenzione alla sostenibilità, creatività e capacità di offrire soluzioni tailor-made”, ha aggiunto Eugenio Lolli, Presidente e AD di Alcantara.

Le piccole vetture come la Isetta, la Heinkel Kabine o la Zündapp Janus segnarono un’epoca, trasformando la mobilità urbana grazie a una formula rivoluzionaria: più confortevoli di una moto e molto più accessibili di un’auto tradizionale. La nuova Microlino ‘55 Edition raccoglie quella eredità e la rielabora con un design compatto e tondeggiante, linee morbide e colori pastello che richiamano le celebri bubble car.

La livrea bicolore blu e bianca, arricchita da dettagli cromati, esalta lo spirito vintage, mentre gli interni si ispirano al concetto di Lusso Contemporaneo: rivestimenti in Alcantara® nelle calde tonalità del marrone, beige e ambra trasformano l’abitacolo in un ambiente raffinato e ricercato. La realizzazione è stata affidata a Sifral, atelier italiano di eccellenza nella sellatura, che ha curato ogni dettaglio con precisione artigianale.

Prodotta a La Loggia, a pochi chilometri da Torino, la Microlino si propone come una delle alternative europee più concrete al predominio dei modelli a combustione. Compatta, sostenibile e profondamente legata all’italianità, la ‘55 Edition diventa un manifesto di lifestyle per chi desidera distinguersi con un mezzo che unisce design, tecnologia e responsabilità ambientale.

In un mercato dove la diffusione delle auto elettriche è ancora troppo limitata, la Microlino ‘55 Edition si presenta come una risposta concreta alle esigenze della mobilità urbana, capace di coniugare tradizione e innovazione. Non solo un omaggio alle microcar che hanno fatto la storia, ma una nuova icona per il futuro della città.