Iron Maiden: San Siro accoglie il primo concerto metal, docufilm e Hall of Fame

Il 2026 si prospetta come un anno memorabile per i fan degli Iron Maiden e dell'heavy metal. Per la prima volta una band metal salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano per l'unica data italiana del tour mondiale Run For Your Lives, in programma il 17 giugno. Un appuntamento che segna l'ingresso ufficiale della musica heavy metal nella cosiddetta Scala del rock, pronto a diventare un giorno storico per tutti gli appassionati italiani.



L'evento sarà il culmine di celebrazioni speciali per i 50 anni di carriera della leggendaria band britannica. Il gruppo festeggerà con i fan ripercorrendo i grandi successi che hanno contraddistinto la loro storia, dagli esordi dell'omonimo debutto del 1980 fino a "Fear Of The Dark" del 1992, passando per le hit che hanno influenzato generazioni di musicisti e ascoltatori.



Il concerto di San Siro rappresenta solo uno dei momenti clou di questo anniversario straordinario: a maggio arriva nelle sale italiane il documentario ufficiale Iron Maiden: Burning Ambition. Il film, dal 14 maggio nei cinema italiani e dal 7 maggio in tutto il mondo, ripercorre uno dei percorsi più iconici nella storia della musica attraverso immagini d'archivio, palchi leggendari e testimonianze esclusive, offrendo uno sguardo approfondito sull'impatto globale e sull'evoluzione artistica del gruppo.



L'anno da incorniciare si chiuderà con un riconoscimento che corona una carriera leggendaria: l'ingresso degli Iron Maiden nella Rock and Roll Hall of Fame, sigillo definitivo dello status di una delle band più influenti e venerate della scena metal mondiale. Gli Iron Maiden vantano oltre 130 milioni di dischi venduti e più di 2400 concerti in tutto il globo, e numerosi riconoscimenti tra cui Grammy e Brit Awards.



Il tour europeo del 2026, Run For Your Lives, toccherà alcune delle principali città tra cui Atene, Sofia, Bucarest, Bratislava, Hannover, Amsterdam, Parigi, Lione e Lisbona, prima della tappa milanese che si annuncia già come imperdibile.



L'appuntamento rappresenta una data destinata a entrare nella storia della musica del nostro Paese perché, per la prima volta, una band metal si esibirà sul palco dello stadio più importante d'Italia. Un momento storico anche per i fan italiani della musica pesante che saranno testimoni di un grande show in quella che sarà ribattezzata per l'occasione la Scala del METAL.



Il 17 giugno 2026, la storia si scriverà a San Siro: Iron Maiden sono pronti a infiammare Milano per festeggiare mezzo secolo di heavy metal.