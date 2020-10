Italdesign firma la VOYAH i-Land

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Pechino, i-LAND è la prima vettura del colosso cinese Dongfeng a motorizzazione elettrica. E c’è un pò d’Italia all’interno di questo progetto.

Italdesign è infatti responsabile di tutte le fasi di sviluppo del concept car Dongfeng, dallo stile di interni ed esterni allo sviluppo dell’interfaccia uomo-macchina a bordo, dallo sviluppo ingegneristico alla costruzione della showcar, al logo del brand corporate Voyah, il sottobrand della casa cinese dedicato alla mobilità elettrica di lusso.

Le linee esterne riprendono la grande tradizione delle vetture GranTurismo tipiche della concezione italiana, sfruttando la piattaforma elettrica ESSA (Electric, Smart & Secure Architecture) messa a disposizione dalla marca cinese, per ottenere un profilo basso ed affusolato.

Le poche concessioni “esotiche” sono concentrate nelle ampie portiere che si sollevano ad ali di gabbiano, consentendo l’accesso in vettura contemporaneamente ai passeggeri della fila anteriore e posteriore, ai gruppi ottici anteriori e posteriori e alla mascherina frontale, anch’essa illuminata a LED. Il particolare design delle luci anteriori, ufficialmente chiamato winged headlights, connota fortemente la i-LAND, rendendola riconoscibile anche al buio, e nasce direttamente dal logo Voyah al centro della mascherina.

Voyah i-LAND ha una impostazione degli interni di forte rottura con la tradizione, è infatti una vettura a tre posti, il più importante dei quali è quello posteriore destro, pensato come una postazione per il relax o per lo smart working. Il sedile a fianco del guidatore è infatti stato sostituito da un elemento che all’occorrenza può diventare tavolino o poggiapiedi. La plancia è caratterizzata da una serie di schermi flottanti che hanno sia la funzione di aiuto alla guida, sia di infotainment.

L’auto è basata sulla nuova architettura elettrica intelligente nativa ESSA di Voyah. che si basa sulla tecnologia EIC e integra la connessione di rete intelligente WindLink 4.0, la guida intelligente L3 e di livello superiore e altre configurazioni di base. In termini di potenza e autonomia della batteria, Voyah fornisce soluzioni di alimentazione MVP (Multi-choice important power). i-LAND dovrebbe entrare in produzione nei prossimi mesi.