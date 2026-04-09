Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Da venerdì 10 aprile sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “We Will Always Be The Way We Were”, il nuovo album di inediti di Jack Savoretti, prodotto da Tommaso Colliva e pubblicato su etichetta Lanza Music/The Orchard. Un disco che segna il ritorno del cantautore italoinglese alla lingua inglese dopo l’esperienza italiana di “Miss Italia” del 2024 e che rappresenta un vero e proprio punto di arrivo nella sua carriera lunga ormai vent’anni.

A 41 anni, Savoretti racconta la sua maturità artistica e personale, dando voce a un percorso di introspezione e consapevolezza. “Se avessi realizzato questo album 10 anni fa, la gente avrebbe potuto vederlo come un’inversione di marcia, come un passo indietro. Ma ora mi sembra un cerchio che si chiude: è una conclusione, una sintesi di tutto ciò che ho fatto finora. Sono tornato a registrarlo a Notting Hill, dove è iniziata la mia carriera. Gli ultimi due album che ho realizzato erano concept album, mi hanno dato lo spazio per tornare a fare un album su di me e che parla di me.”

“We Will Always Be The Way We Were” è stato registrato dal vivo in soli otto giorni agli Eastcote Studios, in Inghilterra, restituendo la spontaneità e l’energia tipiche della dimensione live di Savoretti. Il disco racchiude tredici brani, tra cui spiccano le anticipazioni “Do It For Love”, la title track e “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)”, quest’ultima nella versione italiana realizzata in collaborazione con la cantautrice MILLE. Savoretti ha così sperimentato un nuovo dialogo musicale tra passato e presente. “MILLE ha l’eleganza di Patty Pravo e lo spirito di Lou Reed. Lavorare con lei è stata una rivelazione continua poiché incarna tutto ciò che amo della musica italiana, portando il passato nel presente.”

Nel nuovo lavoro trovano spazio anche “Time Will Tell” e “Tick Tock”, brani in cui l’artista si interroga sul tempo e sulle transizioni della vita, celebrando al contempo l’amore e la vulnerabilità. Il disco si arricchisce della partecipazione di altri due nomi d’eccezione: KT Tunstall, che duetta in “Tempting Fate”, e Steph Fraser in “Only Gonna Cry for You”, contribuendo a un sound senza tempo che unisce generazioni di cantautori.

Savoretti descrive “We Will Always Be The Way We Were” come un atto di sintesi tra i suoi mondi musicali, un lavoro che riflette le sue esperienze di vita come padre, marito e figlio. È la fusione tra il menestrello acustico degli esordi e il crooner elegante di “Europiana” e “Miss Italia”. “La ragione per cui ho voluto tornare alle mie radici, a una forma di scrittura più confessionale, è nata dall’esperienza del mio ultimo disco. Ho dovuto scrivere e cantare in italiano, ma ho avuto la guida del produttore Tommaso Colliva. Ho pensato che potesse aiutarmi a trovare un modo per far incontrare il mio passato e il mio presente.”

Con oltre un milione di copie vendute, più di un miliardo di stream e collaborazioni con artisti del calibro di Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain, Jack Savoretti si conferma una delle voci più autentiche della scena cantautorale britannica e internazionale. Ambasciatore di War Child e Tusk, continua anche la sua attività filantropica con la stessa passione che dedica alla musica.

Il 2026 segna anche il suo grande ritorno sui palchi di tutto il mondo. Dopo il sold out alla Royal Albert Hall di Londra, Savoretti porterà il nuovo tour in giro per l’Europa, con un’unica data italiana fissata per il 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano, un concerto-evento che sarà anche l’occasione per celebrare i suoi primi vent’anni di carriera.

Con “We Will Always Be The Way We Were”, Jack Savoretti firma un disco maturo, sincero e carico di emozione, una lettera d’amore alla vita stessa e alla bellezza della mezza età, confermando la sua inconfondibile capacità di unire introspezione e universalità in musica.