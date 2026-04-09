Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Published

Da venerdì 10 aprile sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “We Will Always Be The Way We Were”, il nuovo album di inediti di Jack Savoretti, prodotto da Tommaso Colliva e pubblicato su etichetta Lanza Music/The Orchard. Un disco che segna il ritorno del cantautore italoinglese alla lingua inglese dopo l’esperienza italiana di “Miss Italia” del 2024 e che rappresenta un vero e proprio punto di arrivo nella sua carriera lunga ormai vent’anni.

A 41 anni, Savoretti racconta la sua maturità artistica e personale, dando voce a un percorso di introspezione e consapevolezza. “Se avessi realizzato questo album 10 anni fa, la gente avrebbe potuto vederlo come un’inversione di marcia, come un passo indietro. Ma ora mi sembra un cerchio che si chiude: è una conclusione, una sintesi di tutto ciò che ho fatto finora. Sono tornato a registrarlo a Notting Hill, dove è iniziata la mia carriera. Gli ultimi due album che ho realizzato erano concept album, mi hanno dato lo spazio per tornare a fare un album su di me e che parla di me.”

“We Will Always Be The Way We Were” è stato registrato dal vivo in soli otto giorni agli Eastcote Studios, in Inghilterra, restituendo la spontaneità e l’energia tipiche della dimensione live di Savoretti. Il disco racchiude tredici brani, tra cui spiccano le anticipazioni “Do It For Love”, la title track e “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)”, quest’ultima nella versione italiana realizzata in collaborazione con la cantautrice MILLE. Savoretti ha così sperimentato un nuovo dialogo musicale tra passato e presente. “MILLE ha l’eleganza di Patty Pravo e lo spirito di Lou Reed. Lavorare con lei è stata una rivelazione continua poiché incarna tutto ciò che amo della musica italiana, portando il passato nel presente.”

Nel nuovo lavoro trovano spazio anche “Time Will Tell” e “Tick Tock”, brani in cui l’artista si interroga sul tempo e sulle transizioni della vita, celebrando al contempo l’amore e la vulnerabilità. Il disco si arricchisce della partecipazione di altri due nomi d’eccezione: KT Tunstall, che duetta in “Tempting Fate”, e Steph Fraser in “Only Gonna Cry for You”, contribuendo a un sound senza tempo che unisce generazioni di cantautori.

Savoretti descrive “We Will Always Be The Way We Were” come un atto di sintesi tra i suoi mondi musicali, un lavoro che riflette le sue esperienze di vita come padre, marito e figlio. È la fusione tra il menestrello acustico degli esordi e il crooner elegante di “Europiana” e “Miss Italia”. “La ragione per cui ho voluto tornare alle mie radici, a una forma di scrittura più confessionale, è nata dall’esperienza del mio ultimo disco. Ho dovuto scrivere e cantare in italiano, ma ho avuto la guida del produttore Tommaso Colliva. Ho pensato che potesse aiutarmi a trovare un modo per far incontrare il mio passato e il mio presente.”

Con oltre un milione di copie vendute, più di un miliardo di stream e collaborazioni con artisti del calibro di Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain, Jack Savoretti si conferma una delle voci più autentiche della scena cantautorale britannica e internazionale. Ambasciatore di War Child e Tusk, continua anche la sua attività filantropica con la stessa passione che dedica alla musica.

Il 2026 segna anche il suo grande ritorno sui palchi di tutto il mondo. Dopo il sold out alla Royal Albert Hall di Londra, Savoretti porterà il nuovo tour in giro per l’Europa, con un’unica data italiana fissata per il 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano, un concerto-evento che sarà anche l’occasione per celebrare i suoi primi vent’anni di carriera.

Con “We Will Always Be The Way We Were”, Jack Savoretti firma un disco maturo, sincero e carico di emozione, una lettera d’amore alla vita stessa e alla bellezza della mezza età, confermando la sua inconfondibile capacità di unire introspezione e universalità in musica.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Spettacolo

Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Motori

Kia presenta due nuove installazioni alla Milano Design Week 2026

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Beauty

GOOVI presenta MATCH 2 GLOW: il blush in crema 2 in 1 per un effetto bonne-mine naturale

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

DITONELLAPIAGA: fuori domani “Miss Italia”

Motori

Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Giochi

Epoch presenta una nuova galassia di giochi ispirati a Super Mario Galaxy – Il Film

Motori

CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

Spettacolo

Zendaya torna in “Euphoria 3”: da aprile su Sky e NOW il cult HBO dedicato alle inquietudini di una generazione

Senza categoria

“Per Sempre”: il nuovo vinile da collezione di Ornella Vanoni e Gino Paoli celebra l’unione artistica più iconica della musica italiana

Motori

Nissan rinnova la gamma JUKE: ecco il nuovo allestimento top Pulse

Motori

“Follow the CUPRA”: sei concerti in Europa per svelare la nuova CUPRA Raval

Motori

Nuovo Toyota RAV4: design rinnovato e tecnologia all’avanguardia per l’icona dei SUV

Giochi

Debutta Pokémon Champions: inizia una nuova era per le lotte Pokémon

Motori

Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black Edition

Giochi

Ubisoft – Assassin’s Creed: The Piano Collection di Nicolas Horvath è ufficialmente disponibile

Motori

DENZA Z9GT debutta in Europa: la shooting brake elettrica e ibrida che ridefinisce il lusso tecnologico

Motori

Leapmotor apre l’ordinabilità di T03 Van: la nuova soluzione elettrica per la mobilità professionale urbana
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Chiello, tra le voci più amate e originali del nuovo cantautorato italiano. Dopo il successo al...

7 ore ago

Spettacolo

DITONELLAPIAGA: fuori domani “Miss Italia”

Da venerdì 10 aprile sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei principali store fisici “Miss Italia”, il nuovo progetto discografico di Ditonellapiaga...

7 ore ago

Senza categoria

“Per Sempre”: il nuovo vinile da collezione di Ornella Vanoni e Gino Paoli celebra l’unione artistica più iconica della musica italiana

Un legame musicale che ha attraversato generazioni e che oggi si rinnova in un progetto unico. “Per sempre” è il nuovo vinile in edizione...

10 ore ago

Spettacolo

Zucchero festeggia 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”: tour negli stadi italiani a luglio

Zucchero “Sugar” Fornaciari torna a infiammare gli stadi italiani con un nuovo tour estivo che celebra i 25 anni di una delle sue hit...

1 giorno ago