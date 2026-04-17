Jake La Furia co-conduttore al GialappaShow: ospiti Jovanotti, Lastrico e Motta

La quarta puntata di GialappaShow vede Jake La Furia co-conduttore e ospiti d'eccezione come Jovanotti, Maurizio Lastrico e Motta.

Sorpresa sul palco di GialappaShow: Jake La Furia sarà il co-conduttore della quarta puntata del celebre programma comico di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, in onda in prima serata lunedì 20 aprile su TV8 e Sky. La presenza del rapper milanese aggiunge energia e imprevedibilità a una puntata ricca di ospiti illustri e momenti imperdibili.

Grande attesa per il ritorno di Jovanotti, già protagonista nella prima puntata, che stavolta si cimenta in un cameo speciale per lanciare la nuovissima docuserie "Gineprio". Questo personaggio, nato dalla fantasia di Ubaldo Pantani e protagonista nella fiction Ultimo appuntamento, gode ormai di una fama travolgente, tanto da attirare l'attenzione di fan celebri come lo stesso Jovanotti. Ma anche al termine della prima puntata della docuserie, Gineprio resterà fedele al suo motto: sarà a posto così.

Altro ospite attesissimo è Maurizio Lastrico, special guest di Vererrimo, la serie capitanata da Silvia Toffanin, personaggio interpretato da Brenda Lodigiani. La comicità si intreccia alla musica con la presenza di Motta, che propone la sua personale versione di Life on Mars di David Bowie, accompagnato dai Neri per Caso e dal quartetto GnuQuartet, regalando un momento intenso e coinvolgente.

La sigla della serata omaggia Mission Impossible, promettendo una partenza scoppiettante che coinvolge tutto il cast. Sul palco fanno irruzione personaggi parodistici come Pier Silvio Berlusconi (Ubaldo Pantani), che tenta di arruolare Jake La Furia per nuovi progetti televisivi, e una scatenata Iva Zanicchi, interpretata da Giulia Vecchio. Non mancano le gag tra Jake La Furia e Bereguarda, la cantante malinconica portata in scena ancora da Brenda Lodigiani. Jake è protagonista anche nell'incontro tra i giudici di X Factor, interpretati da Giovanni Vernia (Achille Lauro) e Ross (Francesco Gabbani).

Il GialappaShow prosegue con le sue fiction parodiche più amate: dall'irresistibile A' Vicepreside con Michela Giraud alle Storie male di Maccio Capatonda, dal Tatoo tour di Stefano Rapone a Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, senza dimenticare Falserrimo, Ciak si Rigira con la parodia di Sabrina Ferilli firmata da Valentina Barbieri, il mindset guru Maicol Pirozzi aka Edoardo Ferrario e la nuova rubrica cult Radio GialappaShow con Giulia Vecchio nei panni di Ema Stokholma.

Pechino Expressssss torna per le coppie ancora in gara, promettendo nuove risate e sorprese. La regia della trasmissione è di Andrea Fantonelli, con una sceneggiatura firmata dall'intero gruppo autorale storico della Gialappa's Band.

La quarta puntata di GialappaShow si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione, tra comicità, musica live e ospiti di primo piano, confermando il successo di un format capace di rinnovarsi a ogni puntata.