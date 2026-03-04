Connect with us

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per "The Last Dance World Tour"

Published

La superstar mondiale Jason Derulo, artista multiplatino con miliardi di stream e oltre 250 milioni di singoli venduti, annuncia il suo ritorno nel nostro Paese con un appuntamento imperdibile. Venerdì 6 marzo l’Unipol Arena di Bologna ospiterà l’unica data italiana del tour mondiale “The Last Dance World Tour”, che accompagna l’uscita del nuovo progetto discografico “The Last Dance (Part 1)”, pubblicato a gennaio.

Sul palco, Derulo porterà i suoi più grandi successi, che hanno segnato un’intera generazione di fan del pop e dell’R&B contemporaneo, insieme ai nuovi brani contenuti nel suo ultimo album di inediti. Tra i titoli entrati nella storia della musica pop internazionale figurano hit come “Talk Dirty”, “Wiggle”, “Swalla” e “Savage Love”, quest’ultima arrivata al numero uno della Billboard Hot 100 e nelle classifiche di 16 Paesi in tutto il mondo.

Definito un artista capace di unire suoni, culture e generazioni differenti, Jason Derulo continua a imporsi come uno dei performer più versatili e riconosciuti a livello globale. Dalla sua collaborazione con artisti del calibro di BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan e Michael Bublé, fino al recente successo virale della sua canzone “Snake” in collaborazione con Nora Fatehi — che ha superato le 124 milioni di visualizzazioni — il cantante statunitense conferma il suo inconfondibile stile e la capacità di reinventarsi costantemente.

Con una carriera costruita su determinazione e talento, Derulo ama definirsi “un ragazzo di una famiglia haitiana di Miami”, ricordando le proprie origini e il lungo percorso che lo ha portato a diventare una delle voci più influenti della scena pop mondiale. Oggi, con quasi 250 milioni di follower complessivi sulle varie piattaforme, è il quarto uomo più seguito su TikTok e l’undicesimo account in assoluto, segno di una popolarità che travalica i confini della musica per abbracciare l’universo digitale e dei social media.

La data di Bologna rappresenta un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia e la spettacolarità che contraddistinguono ogni concerto dell’artista americano. Radio Kiss Kiss sarà la radio partner ufficiale dell’evento, che promette di trasformare l’arena bolognese in una grande festa dedicata alla musica e alla danza.

I biglietti per “The Last Dance World Tour” sono già disponibili sulle principali piattaforme di vendita. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del pop internazionale e per chi vuole riscoprire, in una sola notte, la storia di un artista che continua a scrivere nuovi capitoli nel panorama della musica mondiale.

