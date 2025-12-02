Jeep Avenger guida il mercato SUV italiano e conferma la leadership nel 2025

Con novembre si consolida il successo di Jeep nel panorama automobilistico nazionale. Secondo l’elaborazione di Dataforce, Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia nei primi undici mesi del 2025, con una quota di mercato superiore al 5,6% nel comparto. L’Avenger è inoltre leader tra i SUV 100% elettrici del segmento B nello stesso periodo, con una quota che supera il 16%.

Grazie a questi risultati, Jeep Avenger rimane saldamente sul podio del mercato italiano 2025, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione. La vettura, disegnata a Torino, rappresenta il simbolo della nuova strategia del marchio, capace di coniugare tradizione, innovazione e un’ampia libertà di scelta per il cliente.

Il successo di Avenger si fonda infatti sul principio della “Freedom of Choice”, offrendo una gamma completa di soluzioni: 100% elettrica, e-Hybrid a 48V, benzina con cambio manuale e 4xe con trazione integrale elettrificata. Questa versatilità consente di soddisfare ogni tipo di esigenza, mantenendo intatte le caratteristiche di robustezza, comfort e capacità off-road che da sempre contraddistinguono il marchio Jeep. Le versioni speciali, come la recente Avenger 4xe The North Face Edition, esaltano ulteriormente l’anima avventurosa e il design esclusivo del modello.

Il marchio Jeep consolida così la sua posizione tra i principali protagonisti del mercato nazionale, con una quota complessiva del 4,2% sia nel mese di novembre, sia nel bilancio complessivo dell’anno.

Parallelamente ai successi commerciali dell’Avenger, novembre ha segnato anche un traguardo importante per un altro modello chiave del brand. La Nuova Jeep Compass si è aggiudicata il Premio della Giuria Popolare nell’ambito di Auto Europa 2026, riconoscimento assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Il premio sottolinea la capacità del nuovo SUV Made in Melfi di combinare innovazione accessibile e piacere di guida autentico.

La Nuova Compass, terza generazione del SUV globale, è costruita sulla piattaforma STLA Medium e offre una gamma di propulsori completa e tecnologicamente avanzata. I clienti possono scegliere tra versioni e-Hybrid da 145 CV, e-hybrid plug-in da 195 CV e varianti completamente elettriche da 375 CV con trazione integrale e un’autonomia fino a 650 km. Questa ampia proposta riflette la filosofia fondamentale di Jeep: la libertà di mobilità per ogni viaggio.

Il design mantiene lo stile iconico del marchio, combinato con una straordinaria efficienza aerodinamica (coefficiente di resistenza pari a 0,29) e soluzioni tecniche all’avanguardia. L’altezza da terra superiore a 200 mm, gli angoli di attacco e di uscita ottimizzati e una capacità di guado fino a 480 mm garantiscono prestazioni elevate su ogni terreno. A ciò si aggiungono sistemi intelligenti come il Selec-Terrain e una protezione a 360 gradi, pensati per aumentare sicurezza e comfort.

Jeep, con Avenger e Nuova Compass, conferma la propria visione di un futuro automobilistico sostenibile, connesso e fedele al suo spirito originario di libertà e avventura. Due modelli simbolo di una strategia che unisce tradizione e innovazione, confermando la centralità del marchio Jeep nel mercato SUV italiano ed europeo.