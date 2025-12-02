Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Jeep Avenger guida il mercato SUV italiano e conferma la leadership nel 2025

Published

Con novembre si consolida il successo di Jeep nel panorama automobilistico nazionale. Secondo l’elaborazione di Dataforce, Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia nei primi undici mesi del 2025, con una quota di mercato superiore al 5,6% nel comparto. L’Avenger è inoltre leader tra i SUV 100% elettrici del segmento B nello stesso periodo, con una quota che supera il 16%.

Grazie a questi risultati, Jeep Avenger rimane saldamente sul podio del mercato italiano 2025, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione. La vettura, disegnata a Torino, rappresenta il simbolo della nuova strategia del marchio, capace di coniugare tradizione, innovazione e un’ampia libertà di scelta per il cliente.

Il successo di Avenger si fonda infatti sul principio della “Freedom of Choice”, offrendo una gamma completa di soluzioni: 100% elettrica, e-Hybrid a 48V, benzina con cambio manuale e 4xe con trazione integrale elettrificata. Questa versatilità consente di soddisfare ogni tipo di esigenza, mantenendo intatte le caratteristiche di robustezza, comfort e capacità off-road che da sempre contraddistinguono il marchio Jeep. Le versioni speciali, come la recente Avenger 4xe The North Face Edition, esaltano ulteriormente l’anima avventurosa e il design esclusivo del modello.

Il marchio Jeep consolida così la sua posizione tra i principali protagonisti del mercato nazionale, con una quota complessiva del 4,2% sia nel mese di novembre, sia nel bilancio complessivo dell’anno.

Parallelamente ai successi commerciali dell’Avenger, novembre ha segnato anche un traguardo importante per un altro modello chiave del brand. La Nuova Jeep Compass si è aggiudicata il Premio della Giuria Popolare nell’ambito di Auto Europa 2026, riconoscimento assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Il premio sottolinea la capacità del nuovo SUV Made in Melfi di combinare innovazione accessibile e piacere di guida autentico.

La Nuova Compass, terza generazione del SUV globale, è costruita sulla piattaforma STLA Medium e offre una gamma di propulsori completa e tecnologicamente avanzata. I clienti possono scegliere tra versioni e-Hybrid da 145 CV, e-hybrid plug-in da 195 CV e varianti completamente elettriche da 375 CV con trazione integrale e un’autonomia fino a 650 km. Questa ampia proposta riflette la filosofia fondamentale di Jeep: la libertà di mobilità per ogni viaggio.

Il design mantiene lo stile iconico del marchio, combinato con una straordinaria efficienza aerodinamica (coefficiente di resistenza pari a 0,29) e soluzioni tecniche all’avanguardia. L’altezza da terra superiore a 200 mm, gli angoli di attacco e di uscita ottimizzati e una capacità di guado fino a 480 mm garantiscono prestazioni elevate su ogni terreno. A ciò si aggiungono sistemi intelligenti come il Selec-Terrain e una protezione a 360 gradi, pensati per aumentare sicurezza e comfort.

Jeep, con Avenger e Nuova Compass, conferma la propria visione di un futuro automobilistico sostenibile, connesso e fedele al suo spirito originario di libertà e avventura. Due modelli simbolo di una strategia che unisce tradizione e innovazione, confermando la centralità del marchio Jeep nel mercato SUV italiano ed europeo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Mercato Italia a novembre: ecco tutti i numeri di Toyota

Spettacolo

ATARDE torna dal silenzio del mare con “piccola ostrica”, un viaggio tra fragilità e meraviglia

Motori

Jeep Avenger guida il mercato SUV italiano e conferma la leadership nel 2025

Motori

DS Automobiles lancia le edizioni limitate DS PERFORMANCE Line: design sportivo e intelligenza artificiale

Motori

Leapmotor conquista novembre: record di immatricolazioni e crescita costante in Italia

Spettacolo

GEOLIER annuncia “081”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 5 dicembre.

Motori

BYD: quota record al 2,8%, leader in Italia tra elettrico e ibrido

Motori

FIAT e Fiat Professional guidano il mercato italiano a novembre e nei primi 11 mesi dell’anno

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Mercato Italia a novembre: ecco tutti i numeri di Toyota

Il mese di novembre conferma il successo di Toyota sul mercato automobilistico italiano. Il marchio giapponese continua a imporsi come principale tra gli importatori,...

41 minuti ago

Motori

DS Automobiles lancia le edizioni limitate DS PERFORMANCE Line: design sportivo e intelligenza artificiale

DS Automobiles annuncia l’arrivo della nuova Limited Edition DS PERFORMANCE Line, disponibile sui modelli DS 3, N°4 e DS 7. Gli ordini apriranno ufficialmente...

50 minuti ago

Motori

Leapmotor conquista novembre: record di immatricolazioni e crescita costante in Italia

Leapmotor chiude il mese di novembre con un risultato da primato nel mercato automobilistico italiano. La giovane casa automobilistica specializzata nella mobilità elettrica, attiva...

54 minuti ago

Motori

BYD: quota record al 2,8%, leader in Italia tra elettrico e ibrido

Nel mese di novembre BYD ha raggiunto un risultato di grande rilievo nel panorama automobilistico italiano, registrando 3.524 immatricolazioni e ottenendo una quota di...

58 minuti ago