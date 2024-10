Jeep svela un bozzetto della nuova Compass

Jeep ha alzato il sipario sulla prossima generazione di Jeep Compass, con la presentazione di un bozzetto che anticipa il design e le caratteristiche innovative del modello. Basata sulla piattaforma STLA Medium, nota per la sua estrema flessibilità, la nuova Compass si preannuncia come un veicolo che offrirà ai clienti un’ampia gamma di opzioni di motorizzazione, confermando ancora una volta il DNA unico di Jeep, capace di coniugare avventura e prestazioni all’avanguardia.

La nuova Jeep Compass sarà disponibile con diverse opzioni di propulsione, tra cui versioni completamente elettriche, ibride e a combustione interna. Questo ventaglio di scelte permetterà ai clienti di godere delle inconfondibili qualità Jeep, a prescindere dal tipo di motorizzazione selezionata. Le prestazioni promettono di essere ai vertici della categoria, con una particolare attenzione alla tecnologia di ultima generazione e a un prezzo accessibile.

Il modello Compass, che rappresenta uno dei veicoli più globali del marchio, farà il suo debutto in Europa con l’inizio della produzione a Melfi, in Italia, previsto per il 2025. Successivamente, la produzione verrà ampliata anche in Nord America e in altre parti del mondo a partire dal 2026, consolidando la presenza globale del marchio e la capacità del nuovo modello di conquistare mercati strategici.