Jesto, l'ultimo viaggio tra rap e orchestra: esce il concept album Stato di Coscienza

Esce venerdì 8 maggio "Stato di Coscienza", il nuovo e attesissimo album di Jesto, artista tra i più originali e influenti della scena hip hop italiana. L'album rappresenta un punto di svolta per la musica urban nazionale: per la prima volta, infatti, un progetto rap viene realizzato con il contributo di oltre 30 elementi orchestrali, tra professori della storica orchestra di Ennio Morricone, membri del coro Fabrica Harmonica, musicisti rock e la direzione del Maestro Fernando Alba.



"Stato di Coscienza" è un concept album in cui tutte le tracce si uniscono in un unico fil rouge fatto di spiritualità, introspezione e ricerca esistenziale. Le canzoni affrontano i diversi livelli della coscienza, indagando tra materia e percezione, tra ciò che si vede e ciò che resta invisibile, senza mai offrire risposte semplici ma invitando a una trasformazione profonda. La produzione, affidata a Pankees e Fernando Alba, fonde classicismo orchestrale e linguaggi urban dando vita a una dimensione musicale senza precedenti.



Ad impreziosire il viaggio ci sono quattro ospiti speciali: Nayt, Rancore, Shade e Hyst che arricchiscono l'esperienza rendendo ogni brano unico. Nel disco tornano anche i singoli che hanno anticipato l'uscita, come "La Legge dello Specchio", "Videogame" feat. Rancore e "Il Viaggio dell'Anima".



Commentando l'opera, il fratello Hyst afferma: "Jesto ha attraversato un percorso che pochi comprendono finché non lo fanno in prima persona. La filosofia, la spiritualità, l'esoterismo non erano per lui ornamenti estetici: erano strumenti di lavoro. La sua vocazione era quella dello sciamano, dell'architetto di riti emotivi e spirituali, del guaritore di anime. Dal piombo dell'ansia all'oro della consapevolezza: è questa la trasmutazione che ha operato, brano dopo brano, vita dopo vita".



La tracklist completa vede in successione i seguenti brani: Il Richiamo, Un Caso a Parte, Non Avere Paura, La Legge dello Specchio, Il Viaggio dell'Anima, Lo Sguardo (feat. Nayt), Voladores, Strano (feat. Shade), L'Attenzione, Allo Sbando (feat. Hyst), Videogame (feat. Rancore), Kamaloka.



Sul piano artistico, Jesto si conferma innovatore assoluto: tra i primi a introdurre autotune, a diffondere il triple step e a trasformare l'arte delle punchline con sarcasmo e giochi di parole, ha segnato profondamente la scena freestyle e quella della scrittura consapevole. Nel corso degli anni il suo percorso è diventato sempre più introspettivo e spirituale, come nei lavori "Justin", "Buongiorno Italia" e "Samsara".



Ora, con "Stato di Coscienza", Jesto lascia un'eredità musicale e spirituale potente e libera da compromessi, esplorando luci e ombre dell'identità con uno stile maturo ed elegante.



L'uscita dell'album sarà celebrata dal vivo con due concerti esclusivi: il 23 maggio a Roma all'Hacienda e il 27 maggio a Milano al Circolo Magnolia. Sul palco, Jesto sarà accompagnato dall'orchestra I.C.O., dall'elettronica di Pankees e dagli ospiti speciali, per offrire un'esperienza unica in cui musica, energia e introspezione si fondono in un rito contemporaneo.



"Stato di Coscienza" è disponibile in formato LP e CD. I biglietti per i live sono in vendita sulle principali piattaforme. Con questo nuovo lavoro, la voce di Jesto continua a risuonare tra memoria e futuro, segno indelebile di un percorso che ha rivoluzionato il rap italiano.