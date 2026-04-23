Jova Giro: il viaggio musicale e ciclistico di Jovanotti attraverso l'Italia

Jovanotti unisce musica e bicicletta con il Jova Giro: da Roma a Roma attraversando paesaggi, tappe live e una nuova raccolta poetica.

Il viaggio di Lorenzo Jovanotti si trasforma in una nuova esperienza collettiva: il Jova Giro, un percorso che unisce la musica e la passione per la bicicletta, attraversando l'Italia da Roma a Roma. Il progetto nasce dalle radici profonde dell'artista, facendo del Circo Massimo il punto di partenza e di ritorno, e intreccia tappe indimenticabili dei Jova Summer Party con un viaggio ricco di incontri, paesaggi e emozioni.

Non si tratta solo di collegare concerti, ma di trasformare lo spostamento stesso in racconto ed esperienza. Il Jova Giro prende ispirazione dal bike concert dello scorso luglio, evento riservato a 5000 ciclisti, che ha segnato l'inizio di questa nuova avventura. Qui il viaggio non è più semplice intervallo privato ma parte fondamentale della narrazione, condivisa con una squadra di amici e grandi campioni delle due ruote, tra pedalate, paesaggi e passioni comuni.

La musica resta la prima grande passione di Lorenzo, mentre la seconda è viaggiare, soprattutto a pedali. Da questo incontro nasce un'estate che diventa concerto e attraversamento, palco immerso nel paesaggio, ritmo che si fonde con respiro e fatica. Il percorso sale dal Lazio al Gran Sasso, attraversa l'Adriatico, costeggia città e paesi, prosegue verso Sud, attraversa lo Stretto di Messina, percorre la Sicilia e risale lungo il Tirreno, unendo sport, natura e valorizzazione di territori spesso poco noti.

La dimensione intima e condivisa del viaggio si vive tappa dopo tappa, anche grazie alla presenza di ex ciclisti professionisti, amici e collaboratori. Una piccola comunità che si ritrova ogni sera, pronta a raccontarsi e celebrare ogni chilometro percorso, tra salite, risate improvvise, soste impreviste e la promessa di chitarre che suonano nei momenti più inattesi.

Nel frattempo, prende forma anche un'altra passione di Jovanotti: dopo Poesie da spiaggia, Lorenzo rinnova la collaborazione con Nicola Crocetti per la nuova antologia Poesie da viaggio in uscita il 5 maggio per Feltrinelli. Un volume che raccoglie parole ispirate dai cammini, da leggere nei momenti sospesi tra una pedalata e l'altra.

Le tappe del Jova Summer Party sono i veri approdi di questo viaggio, feste e traguardi che segnano una sorta di Giro d'Italia musicale, con concerti tra agosto e settembre 2026 che disegnano una mappa unica di emozioni e territori. E proprio al Circo Massimo, luogo simbolo nella carriera live di Lorenzo e scenario di tanti sold out romani, si compirà il cerchio con due eventi straordinari, Jova al Massimo, prodotti da Trident concerts insieme a The Base, e realizzati con il Comune di Roma.

Come ama ricordare Jovanotti, Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l'arrivare: lo spirito del Jova Giro è tutto qui. Un'idea semplice e potente: andare piano per andare lontano e scoprire che il viaggio è già musica.